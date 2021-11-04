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Глава комитета Рады Герус: Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину

Москва остановила транзит угля из Казахстана на Украину, утверждает глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
РИА Новости
С 1 ноября РФ прекратила экспорт энергетического угля на Украину.
ТАСС
«Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
Взгляд.ру
В сентябре глава украинского Минэнерго Герман Галущенко отмечал, что Украина не выполняет намеченные планы по накоплению запасов угля для отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт.
РИА Новости

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Депутат Рады Герус: Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину
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Глава комитета Рады Герус: Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину
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