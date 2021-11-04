Две заблудившиеся в лесу под Южно-Сахалинском девушки сами вышли к спасателям

Ранее в МЧС сообщили, что в ночь на 5 ноября спасателям поступил сигнал о пропаже двух мужчин в районе селе Березняки, они заблудились после того как их автомобиль застрял на плохой дороге.