КоммерсантъГлава комитета СФ предложил ограничить наценку на фермерские продуктыГлава комитета Совета федерации (СФ) по экономической политике Андрей Кутепов предложил ограничить максимальную наценку на фермерские продукты в торговых сетях на уровне 15%.КоммерсантъГосподин Кутепов утверждает, что торговые сети игнорируют указы президента о контроле цен на товары первой необходимости и рекомендации Минпромторга о минимальных наценках.КоммерсантъПо мнению Кутепова, вопрос о трудностях в сфере, связанных с доступом региональных российских производителей в торговые сети, стоит уже давно.АБНС 1 марта крупные ритейлеры в России ограничили до 5% наценку на ряд социально значимых товаров, в том числе на сахар, овощи, молочную продукцию и хлебобулочные изделия.КоммерсантъЧитать далееСвернутьВестирама.руВестирама.руРосбалтРЕН ТВVSE42.RUКубань 24Ivbg.ruФАННациональное Аграрное АгентствоRB НовостиТелеканал 360°УралинформбюроНародные новостиПетербургский дневникАБНA42.RUВести ПодмосковьяKazanfirst.ruПодробнее о событииГлава комитета СФ предложил ограничить наценку на фермерские продуктыКоммерсантъ01:43В Совфеде предложили ограничить наценку на фермерские продуктыТАСС23:02Самое цитируемоеСовфед предложил ограничить наценку на фермерские продуктыТелеканал 360°00:36В Совфеде предложили ограничить наценку на фермерские продуктыМосква 2423:25Депутат Кутепов предложил ограничить наценку на фермерские продукты на уровне 15%Lenta.ru23:45Совфед предлагает ограничить наценку на фермерские продуктыМосковский Комсомолец23:32В Совете Федерации предложили ограничить максимальную наценку на фермерские продуктыРЕН ТВ00:20Показать ещёОценить108Поделиться