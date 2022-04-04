Будьте в Плюсе

Глава комитета СФ предложил ограничить наценку на фермерские продукты

Глава комитета Совета федерации (СФ) по экономической политике Андрей Кутепов предложил ограничить максимальную наценку на фермерские продукты в торговых сетях на уровне 15%.
Коммерсантъ
Господин Кутепов утверждает, что торговые сети игнорируют указы президента о контроле цен на товары первой необходимости и рекомендации Минпромторга о минимальных наценках.
Коммерсантъ
По мнению Кутепова, вопрос о трудностях в сфере, связанных с доступом региональных российских производителей в торговые сети, стоит уже давно.
АБН
С 1 марта крупные ритейлеры в России ограничили до 5% наценку на ряд социально значимых товаров, в том числе на сахар, овощи, молочную продукцию и хлебобулочные изделия.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Глава комитета СФ предложил ограничить наценку на фермерские продукты
Коммерсантъ01:43
В Совфеде предложили ограничить наценку на фермерские продукты
ТАСС23:02
Самое цитируемое
Совфед предложил ограничить наценку на фермерские продукты
Телеканал 360°00:36
В Совфеде предложили ограничить наценку на фермерские продукты
Москва 2423:25
Депутат Кутепов предложил ограничить наценку на фермерские продукты на уровне 15%
Lenta.ru23:45
Совфед предлагает ограничить наценку на фермерские продукты
Московский Комсомолец23:32
В Совете Федерации предложили ограничить максимальную наценку на фермерские продукты
РЕН ТВ00:20

Интересное

Глазьев заявил о доминирующей доле рубля в торговле стран ЕАЭС

Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) превысила две трети.
РБК01:20

«Коммерсантъ» сообщил о подорожании новых машин в России на 40 процентов за март

Новые автомобили в России подорожали в среднем на 40 процентов за март, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дилеров и данные «Автостата».
Lenta.ru02:51

Правительство планирует расширить программу репатриации специалистов

В России с 2007 г. действует программа репатриации, и сейчас обсуждается ее дальнейшее развитие и дополнительные льготы для россиян — высококвалифицированных специалистов.
Ведомости00:33

Клишас: Верховный суд поддержал предложения об ответственности за исполнение санкций

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале, что Верховный суд поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории Российской Федерациии.
РИА Новости00:44

Bild: Германия может выслать до 100 сотрудников российских диппредставительств

Власти Германии рассматривают вопрос о высылке около 100 сотрудников дипломатических представительств России, пишет Bild со ссылкой на источники.
RT на русском02:17

Премьер Венгрии Орбан внес Зеленского в список противников партии «Фидес» наряду с Соросом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внес президента Украины Владимира Зеленского в список противников венгерской правящей партии "Фидес".
Газета.Ru02:47

Басурин заявил, что войска ДНР практически взяли под контроль центральную часть Мариуполя

Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) практически взяли под контроль центральную часть Мариуполя, остается промзона и порт.
ТАСС02:46

Кадыров опубликовал кадры штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об активном штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе, а также опубликовал видео.
RT на русском19:18

Премьер Японии Кисида осудил Россию и допустил введение новых санкций из-за видео из Бучи

Премьер-министр Фумио Кисида допустил введение новых санкций против России из-за публикации видео из украинского города Буча, которое в Минобороны РФ назвали провокацией.
Lenta.ru01:31

Bloomberg: Россия может получить за нефть и газ в 2022 году $321 млрд

По итогам текущего года Россия может заработать почти $321 млрд на экспорте нефти и газа, что на треть больше, чем она заработала в 2021 году, и это несмотря на ситуацию вокруг Украины.
Коммерсантъ1 апреля в 12:28