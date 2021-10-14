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Глава комитета ТПП Широков допустил лишение россиян права на выбор управляющих компаний

Россиян могут лишить права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК), рассказали в Торгово-промышленной палате (ТПП) пишут «Известия».
Lenta.ru
Создание такого органа, который в том числе будет возмещать ущерб от нарушений, приводящих к авариям в домах, прописано в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года, которую разработал Минстрой.
Известия
В России планируется создание регоператоров по управлению жильем, которые будут отбирать управляющие компании на основе открытых конкурсных процедур.
Комсомольская правда
На конец прошлого года в России насчитывалось свыше одного миллиона многоквартирных домов общей площадью 2,9 миллиарда квадратных метров, которые на 98,02 процента управляются управляющими организациями или собственниками квартир, отметили в Минстрое.
Парламентская газета

С чего всё началось

Управляй и властвуй: граждан могут лишить права выбирать УК
Граждане могут лишиться права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК). Это полномочие могут передать регоператорам по управлению жильем, рассказали «Известиям» в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП).
Известия17:01

Подробнее о событии

Глава комитета ТПП Широков допустил лишение россиян права на выбор управляющих компаний
Lenta.ru21:07
В России планируется создание регоператоров по управлению жильем
Комсомольская правда18:31
Россиян могут лишить права выбирать управляющую домом компанию
Известия20:15
В Торгово-промышленной палате России рассказали о планировании создания регоператоров по управлению жильем
Телеканал 360°19:03
Минстрой предложил лишить россиян права выбирать УК
News.ru20:30
Эксперт Ирина Генцлер предостерегла от создания в России регоператоров по управлению жильем
РИА Новостивчера в 17:00
Управление жильём хотят доверить региональным операторам
Парламентская газета12 октября в 11:01

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