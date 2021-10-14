Создание такого органа, который в том числе будет возмещать ущерб от нарушений, приводящих к авариям в домах, прописано в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года, которую разработал Минстрой.
На конец прошлого года в России насчитывалось свыше одного миллиона многоквартирных домов общей площадью 2,9 миллиарда квадратных метров, которые на 98,02 процента управляются управляющими организациями или собственниками квартир, отметили в Минстрое.
Граждане могут лишиться права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК). Это полномочие могут передать регоператорам по управлению жильем, рассказали «Известиям» в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП).