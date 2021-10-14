Создание такого органа, который в том числе будет возмещать ущерб от нарушений, приводящих к авариям в домах, прописано в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года, которую разработал Минстрой.
Вероятно, определенная сумма будет добавлена к плате за содержание домов, средства будут отчисляться регоператорам, сказал «Известиям» председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.
Граждане могут лишиться права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК). Это полномочие могут передать регоператорам по управлению жильем, рассказали «Известиям» в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП).
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова 13 октября осудила российского бойца Хабиба Нурмагомедова за шутку о драке в метро Москвы, в результате которой серьезно пострадал мужчина.
В нападении на людей в норвежском городе Конгсберг, жертвами которого стали пять человек, подозревают 37-летнего гражданина Дании, ему предъявлены обвинения, сообщает Laagendalsposten со ссылкой на заявление полиции.