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Глава комитета ТПП Широков допустил лишение россиян права на выбор управляющих компаний

Россиян могут лишить права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК), рассказали в Торгово-промышленной палате (ТПП) пишут «Известия».
Lenta.ru
Создание такого органа, который в том числе будет возмещать ущерб от нарушений, приводящих к авариям в домах, прописано в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года, которую разработал Минстрой.
Известия
Вероятно, определенная сумма будет добавлена к плате за содержание домов, средства будут отчисляться регоператорам, сказал «Известиям» председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.
Известия
В Минстрое газете сообщили, что проект стратегии опубликован для широкого обсуждения, говорить о разработанных инициативах преждевременно.
ТАСС

С чего всё началось

Управляй и властвуй: граждан могут лишить права выбирать УК
Граждане могут лишиться права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК). Это полномочие могут передать регоператорам по управлению жильем, рассказали «Известиям» в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП).
Известия17:01

Подробнее о событии

«Известия»: россияне могут лишиться права выбирать управляющую домом компанию
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«Известия»: в России могут появиться региональные операторы по управлению жильём
RT на русском21:53
Россиян могут лишить права выбирать управляющую домом компанию
Известия20:15
Глава комитета ТПП Широков допустил лишение россиян права на выбор управляющих компаний
Lenta.ru21:07
«Известия»: новая стратегия ЖКХ лишит россиян права выбора управляющей компании
РИА Новости22:45
В России планируется создание регоператоров по управлению жильем
Комсомольская правда18:31
Управление жильём хотят доверить региональным операторам
Парламентская газета12 октября в 11:01

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