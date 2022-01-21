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В конгрессе США внесли проект санкций против России

Председатель международного комитета палаты представителей США Грегори Микс внёс на рассмотрение законопроект о санкциях против России.
RT на русском
Проект предполагает санкции против "Северного потока — 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента Владимира Путина и других представителей руководства страны.
РИА Новости
Законодатели также предлагают также обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме.
РИА Новости
Демократы в Сенате США представили новый законопроект об антироссийских санкциях в случае вторжения на Украину на прошлой неделе.
Коммерсантъ

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В Палату представителей США внесли законопроект о санкциях против России
Дождь16:12
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В Палату представителей Конгресса США внесли законопроект о санкциях против РФ
ТК Звезда16:26
В Палату представителей Конгресса США внесли инициативу о санкциях против России
ТАСС16:24
В конгрессе США внесли проект санкций против России
RT на русском16:30
Глава комитета палаты представителей США Микс внес проект санкций против России
РИА Новостивчера в 15:59
Конгрессмен-демократ Микс внес очередной законопроект о санкциях против России
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В США внесли проект санкций против промышленности, экономики и руководства России
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