RT на русскомВ конгрессе США внесли проект санкций против РоссииПредседатель международного комитета палаты представителей США Грегори Микс внёс на рассмотрение законопроект о санкциях против России.RT на русскомПроект предполагает санкции против "Северного потока — 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента Владимира Путина и других представителей руководства страны.РИА НовостиЗаконодатели также предлагают также обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме.РИА НовостиДемократы в Сенате США представили новый законопроект об антироссийских санкциях в случае вторжения на Украину на прошлой неделе.КоммерсантъЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомОбщественная служба новостейРЕН ТВТК ЗвездаНовый ДеньЦарьградAnewsПолитРоссияТелеканал 360°Life.ruВечерняя МоскваREGNUMПрофильКомсомольская правдаРосбалтГазета.RuФАНiReactorПодробнее о событииВ Палату представителей США внесли законопроект о санкциях против РоссииДождь16:12Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентВ Палату представителей Конгресса США внесли законопроект о санкциях против РФТК Звезда16:26В Палату представителей Конгресса США внесли инициативу о санкциях против РоссииТАСС16:24В конгрессе США внесли проект санкций против РоссииRT на русском16:30Глава комитета палаты представителей США Микс внес проект санкций против РоссииРИА Новостивчера в 15:59Конгрессмен-демократ Микс внес очередной законопроект о санкциях против РоссииРБКвчера в 15:50В США внесли проект санкций против промышленности, экономики и руководства РоссииГазета.Ruвчера в 15:49Показать ещёОценить255Поделиться