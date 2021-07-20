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Глава компании Абрамовича и партнеров предложил приватизировать лес

Сейчас инвесторам запрещено приватизировать лесные территории, сообщил в интервью РБК генеральный директор крупнейшего лесопромышленного холдинга на Дальнем Востока RFP Group Константин Лашкевич.
Forbes
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в Китай.
РБК
В аренде у компании участки с разрешенной вырубкой 3,7 млн куб. м в год.
РБК
58% акций компании принадлежит Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, 42% у Российско-китайского инвестфонда — совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций и China Investment Corporation.
Forbes

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Глава RFP Group Абрамовича и партнеров предложил приватизировать 2-3% леса для его выращивания

Forbes18:17

Глава компании Абрамовича и партнеров предложил приватизировать лес

РБК17:00
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Интересное

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Кавказ Поствчера в 06:11

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В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ

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Российская газетавчера в 14:49