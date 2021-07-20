58% акций компании принадлежит Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, 42% у Российско-китайского инвестфонда — совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций и China Investment Corporation.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале:«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым, более 35 сотрудников».
Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» состоялся при поддержке Министерства культуры России «Русского Радио» и телеканала RU.TV, а также при моральной поддержке президента России, который отправил организаторам, участникам и гостям поздравительную телеграмму.