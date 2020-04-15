Больше чем на шесть миллиардов долларов за день выросло состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса. Увеличить доход помог рекордный рост стоимости акций компании. Информация об этом появилась на сайте журнала Forbes.

Глава компании Amazon за сутки разбогател на шесть миллиардов долларов

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