Экономика
Российская газетаГлава компании Amazon за сутки разбогател на шесть миллиардов долларов
Больше чем на шесть миллиардов долларов за день выросло состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса. Увеличить доход помог рекордный рост стоимости акций компании. Информация об этом появилась на сайте журнала Forbes.
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Глава компании Amazon за сутки разбогател на шесть миллиардов долларов
Российская газетавчера в 18:53
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Политика
Путин вновь выступит с обращением к россиянам
Выступление запланировано на 15:00 по московскому времени. 15 апреля Владимир Путин вновь обратится к россиянам.
Деловое.ТВ 06:50
Политика
В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан
Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр.
Интерфакс 12:09
Энергетика
Мировой спрос на нефть упал до уровня 1995 года
В апреле этого года спрос на нефть в мире сократится на 29 млн баррелей в день по сравнению с прошлогодним показателем и окажется на уровне, который последний раз был в 1995 году.
Право.ру 07:14
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Шоу-бизнес
Татьяна Навка согласилась породниться с Ургантом
Татьяна Навка стала участницей программы «Вечерний Ургант». После интервью Иван Ургант обратился к фигуристке с неожиданной просьбой.
7Дней.ру 13:30
Игры
Обновление движка и 8К-текстуры: для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky вышел новый графический мод
Энтузиасты из команды Remaster Studio представили новую графическую модификацию для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.
3DNews 05:39
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в среду, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Общество
Сергей Шнуров назвал шуткой свое заявление о заражении коронавирусом
Музыкант Сергей Шнуров назвал шуткой свое заявление о заражении коронавирусом.
Газета.Ru 10:35
Экономика
Авиакомпаниям выделят более 23 млрд рублей для поддержки
Российские авиакомпании получат более 23 млрд рублей в качестве экстренной поддержки на фоне эпидемии коронавируса.
Известия 09:25
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Общество
Аптекам разрешили продавать тканевые маски
Техусловия для гигиенических масок разработало АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности».
Vademecum 10:35
Армия и оружие
Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом в российской армии
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России полностью контролируется, сообщает Минобороны во вторник.
РИА Новости вчера в 08:12
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Происшествия
Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых
Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
Общество
Собянин пообещал усилить контроль за наличием спецпропусков по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал усиливать с каждым днем контроль за наличием спецпропусков.
Комсомольская правда 11:59
Общество
В Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
Экономика
Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 10:09
Шоу-бизнес
Александр Гудков рассказал о готовящейся свадьбе
Александр Гудков признался, что его сердце уже давно несвободно, и полгода назад он сделал предложение своей второй половине.
Pravda.Ru 07:34
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Общество
Уткин вызвал Соловьева на баттл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный баттл.
Газета.Ru 04:23
Политика
Глава ВОЗ оценил решение США приостановить финансирование организации
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус после решения президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования организации заявил, что ВОЗ сосредоточена на работе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:59
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
Общество
Власти Москвы предупредили о штрафах за прогулки с детьми
Запрет выходить на улицу в Москве без причины в период режима самоизоляции распространяется и на прогулки с детьми, нарушители будут оштрафованы.
РБК 13:27
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43