Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГлава компании Amazon за сутки разбогател на шесть миллиардов долларов

Больше чем на шесть миллиардов долларов за день выросло состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса. Увеличить доход помог рекордный рост стоимости акций компании. Информация об этом появилась на сайте журнала Forbes.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд.
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