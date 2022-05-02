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Глава компании E.ON Бирнбаум: без российского газа Германия не продержится и двух зим

Германия не сможет обойтись без российского газа две ближайшие зимы, избежав ущерба для экономики страны, заявил глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум.
Радио Sputnik
"Без российского газа мы вряд ли продержимся ближайшие две зимы - разве что за счет ущерба нашей промышленности и экономики. Но тогда у нас не будет больше ни стали, ни химической промышленности, последствия были бы драматичными", - сказал Бирнбаум.
Газета.Ru
Немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью The Indian Express ранее заявил, что Евросоюз планирует прекратить импорт российского угля летом, до конца года страны ЕС будут отказываться и от российской нефти.
RT на русском
В конце марта Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года, чтобы найти альтернативных поставщиков газа для снижения энергозависимости от России.
Lenta.ru

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Глава концерна E.ON: Германия едва ли продержится ближайшие две зимы без российского газа
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Глава крупнейшей энергетической компании Германии E.ON заявил, что страна не продержится и двух зим без импорта российского газа
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