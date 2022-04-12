Законопроект подразумевает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями о поставках вооружений «для защиты населения Украины и для других целей».
Случай новой версии "омикрон"-варианта коронавируса, получившего название BA.4, был обнаружен в Бельгии, сообщили в понедельник вирусологи национальной медицинской организации KU Leuven Марк Ван Ранст и Пит Маес.
Япония в свете ситуации на Украине включила в список дополнительных санкций российские Сбербанк и Альфа-банк, их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, говорится в пресс-релизе японского МИД.
Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что страна сейчас находится в худшем финансовом состоянии и призвал мировое сообщество оказать прямую финансовую поддержку Киеву на десятки миллиардов долларов.
Маски, к которым большинство привыкло в период пандемии коронавируса, могут помочь облегчить симптомы аллергии при прогулках на свежем воздухе в период цветения, рассказала о необычном способе врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева, пишут «Известия».