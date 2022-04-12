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Глава компании Leuchtstoffwerk Breitungen назвал бесполезными санкции против России

Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг заявил
 в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, что большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны.
РИА Новости
"При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями", — заключил собеседник.
РИА Новости
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.
URA.Ru
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине.
РИА Новости

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Глава компании Leuchtstoffwerk Breitungen назвал бесполезными санкции против России
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Глава LB Айзенберг: санкции против РФ бесполезны, так как их не ввела большая часть мира
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