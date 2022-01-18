Господин Сечин, в частности, предложил усилить контроль за деятельностью участников рынка со стороны ФАС, не допустить введения новых надбавок к цене на мощность, ввести дифференциацию оплаты мощности в зависимости от загрузки станций.
Заседание суда по делу о досрочном освобождении норвежского террориста Андреса Брейвика, устроившего бойню на острове Утёйя и приговоренного к 21 году тюрьмы, начнется во вторник в здании тюрьмы Шиен, где Брейвик отбывает наказание, сообщает телекомпания TV2.
"Нафтогаз" может пойти на отбор российского транзитного газа в случае острого дефицита топлива, считает заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.