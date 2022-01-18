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Глава компании «Роснефть» Сечин выступил за реформирование энергорынка

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Руководитель государственной нефтяной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин считает, что в России необходимо осуществить реформу энергорынка.
ФАН
Господин Сечин, в частности, предложил усилить контроль за деятельностью участников рынка со стороны ФАС, не допустить введения новых надбавок к цене на мощность, ввести дифференциацию оплаты мощности в зависимости от загрузки станций.
Коммерсантъ
Есть и абсолютно новые идеи, как «введение тарифного регулирования» цен на электроэнергию АЭС «Росэнергоатома» (РЭА, входит в «Росатом»).
Коммерсантъ
Сейчас 11 АЭС на 29,5 ГВт продают электроэнергию на РСВ в режиме "ценопринимания", то есть получают ту цену, которая формируется за счет ТЭС.
РИА Новости

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