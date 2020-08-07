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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Глава контрразведки США обвинил РФ в попытке очернить Байдена

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что власти России «используют целый ряд мер», чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.В источнике
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Эхо Москвы

США обвинили Россию и еще ряд стран во вмешательстве в нынешнюю президентскую кампанию

Эхо Москвы07:01
Интерфакс

Контрразведка США заявила о попытках РФ, КНР, Ирана повлиять на выборы

Интерфаксвчера в 15:44
РБК

Контрразведка США заявила о попытках России «очернить» соперника Трампа

РБКвчера в 16:31
RT на русском

Директор контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

RT на русскомвчера в 15:49
ТАСС

США за три месяца до выборов вновь обвинили Россию, Китай и Иран во вмешательстве в них

ТАСС17:40
РИА Новости

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

РИА Новостивчера в 15:35
Lenta.ru

США обвинили Россию в поддержке Трампа перед выборами

Lenta.ruвчера в 15:29

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ruвчера в 13:23
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В Минздраве оценили слухи о скорой массовой вакцинации от COVID-19

Предстоящей осенью невозможна массовая и немедленная вакцинация россиян, для начала должна быть проведена расширенная стадия испытаний, заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава Вадим Тарасов.
Взгляд.ру08:15

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением Boeing

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с жертвами при жесткой посадке пассажирского самолета в городе Кожикод.
РЕН ТВ06:00
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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Чеченец, вывернувший руку сотруднице полиции, задержан в Петербурге

7 августа около 23 часов у дома 2 по Конюшенной площади гражданин в ответ на просьбу предъявить документы от 36-летней сотрудницы миграционной службы УМВД России по Центральному района при проведении профилактического рейда вывернул ей руку.
Konkretno.ru08:37
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