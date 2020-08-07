Глава контрразведки США обвинил РФ в попытке очернить Байдена
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Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что власти России «используют целый ряд мер», чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.В источнике
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