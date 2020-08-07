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РИА Новости
РИА Новости

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".В источнике
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ТАСС

США за три месяца до выборов вновь обвинили Россию, Китай и Иран во вмешательстве в них

ТАСС17:40
РБК

Контрразведка США заявила о попытках России «очернить» соперника Трампа

РБКвчера в 16:31
РИА Новости

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

РИА Новостивчера в 15:35
RT на русском

Директор контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

RT на русскомвчера в 15:49
Коммерсантъ

Контрразведка США: Россия не хочет избрания президентом Байдена, а Китай — Трампа

Коммерсантъвчера в 16:15
Интерфакс

Контрразведка США заявила о попытках РФ, КНР, Ирана повлиять на выборы

Интерфаксвчера в 15:14
Lenta.ru

США обвинили Россию в поддержке Трампа перед выборами

Lenta.ruвчера в 15:29

Instagram запустил конкурента TikTok

Некоторые аналитики считают, что функционал Reels может привлечь аудиторию пользователей TikTok в США на фоне возможного запрета китайского сервиса в США.
ИнфоСМИ5 августа в 14:11
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Три человека пострадали при обрушении балкона в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 августа 2020, 23:37 — REGNUM Трое рабочих пострадали в результате обрушения балкона на Лесном проспекте Санкт-Петербурга, случившегося в ходе проведения плановых работ по устранению аварийности балконов.
REGNUMвчера в 16:37
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Съемки финального сезона «Сверхъестественного» начнутся в августе

Как сообщает ресурс «CreativeBC», сегодня 7 августа, в пятницу, все участники съемочной группы и актеры сериала «Сверхъестественное» готовы вернуться на площадку, чтобы наконец окончить историю об охотниках «на невиданное».
ГЛАС.RUвчера в 09:04
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