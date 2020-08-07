Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена
В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".В источнике
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Контрразведка США: Россия не хочет избрания президентом Байдена, а Китай — Трампа
Коммерсантъвчера в 16:15