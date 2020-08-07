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РИА Новости
РИА Новости

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".В источнике
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Интерфакс

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

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Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

РИА Новостивчера в 15:35
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Контрразведка США: Россия не хочет избрания президентом Байдена, а Китай — Трампа

Коммерсантъвчера в 16:15
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Директор контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

RT на русскомвчера в 15:49
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США за три месяца до выборов вновь обвинили Россию, Китай и Иран во вмешательстве в них

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Контрразведка США заявила о попытках России «очернить» соперника Трампа

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США обвинили Россию в поддержке Трампа перед выборами

Lenta.ruвчера в 15:29

Прокуратура начала проверку из-за разлива топлива на реке в Норильске

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RT на русскомвчера в 09:38
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Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

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Областная газета (г. Иркутск)вчера в 02:24
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