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РИА Новости
РИА Новости

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".В источнике
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РБК

Контрразведка США заявила о попытках России «очернить» соперника Трампа

РБКвчера в 16:31
Коммерсантъ

Контрразведка США: Россия не хочет избрания президентом Байдена, а Китай — Трампа

Коммерсантъвчера в 16:15
Интерфакс

Контрразведка США заявила о попытках РФ, КНР, Ирана повлиять на выборы

Интерфаксвчера в 15:14
ТАСС

США за три месяца до выборов вновь обвинили Россию, Китай и Иран во вмешательстве в них

ТАСС17:40
РИА Новости

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

РИА Новостивчера в 15:35
RT на русском

Директор контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

RT на русскомвчера в 15:49
Lenta.ru

США обвинили Россию в поддержке Трампа перед выборами

Lenta.ruвчера в 15:29

Рогозин поручил разработать аналог корабля «Буран» на замену «Союзу»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил разработать варианты крылатого пилотируемого космического челнока аналогичного «Бурану» на замену кораблям «Союз МС».
Рогозин поручил разработать аналог корабля «Буран» на замену «Союзу»
Общественная служба новостейвчера в 01:43
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Новый козырь PlayStation 5 будет шокирующим. Слухи говорят, что Sony заполучила временную эксклюзивность для неожиданных топовых игр

Бывший руководитель GameInformer Имран Хан (Imran Khan) заявил, что Sony якобы сделает временными эксклюзивами несколько очень популярных и важных мультиплатформенных проектов.
iXBT.comвчера в 09:48
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Пригожин объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что российские артисты отказались выступать на концертах в Белоруссии накануне президентских выборов, поскольку не хотят участвовать в «предвыборной кампании ни одного из кандидатов».
Lenta.ru19:07
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