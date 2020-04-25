Политика

Газета.RuГазета.RuГлава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына ложными, сообщает Bloomberg.
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Глава Корейской ассоциации дружбы ответил на слухи о смерти Ким Чен Ына

РИА Новости19:25

Bloomberg: источник из КНДР опровергает слухи о смерти Ким Чен Ына

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Дипломат опроверг информацию о смерти Ким Чен Ына

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Глава Корейской ассоциации дружбы отрицает смерть Ким Чен Ына

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Корейский дипломат прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына

News.ru16:33

В Северной Корее ответили на сообщения о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru16:16

Глава корейской организации ответил на сообщения о здоровье Ким Чен Ына

РБК15:45
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Экономика

Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.
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Общество

В Берлине задержали более 100 человек на акции протеста

Полиция Берлина задержала более 100 человек на акции протеста против ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:56
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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Общество

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
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Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия 14:05
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Футбол

Федун: уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать

После 22 туров текущего сезона «Спартак» с 28 очками на счету занимает восьмое место в турнирной таблице.
ODDS.ru 14:22
Энергетика

Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ

Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
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Общество

Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru 07:07
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Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
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Здоровье

В Шелехове началось строительство медицинского центра на деньги РУСАЛа

Байкал24 05:02
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Здоровье

Дивеевский монастырь Нижегородской области закрылся на карантин

Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастырь закрыт на карантин в связи с заражением монахинь коронавирусом.
ИА Красная Весна 14:31
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Общество

Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме

По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных.
Невские Новости 19:29
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Космос

В Китае выбрали название для первой миссии на Марс

REGNUM 00:23
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Происшествия

В Бурятии 138 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение

В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4.
Тивиком 21:30
Общество

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина

Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета 17:21
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Общество

Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.
Известия 18:56
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Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Игры

Названы сроки релиза новой игры Assassin’s Creed

Вашингтон, 23 апреля 2020, 06:12 — REGNUM В сети появилась информация о возможных сроках релиза новой игры франшизы Assassin's Creed.
REGNUM 23 апреля в 01:01
Футбол

Игрок «Монпелье», госпитализированный с коронавирусом, выведен из комы

Фредерик Герра, агент полузащитника «Монпелье» Жуниора Самбия, сообщил, что его клиент выведен из состояния искусственной комы, в которую был введён после заражения коронавирусом.
Чемпионат 16:07
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками

Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove вчера в 16:49
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Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
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Общество

Китайский блогер скептически оценил красоту россиянок

РИА Новости 20:27
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Армия и оружие

Флот США получит истребитель, созданный специально для него

Для флота Штатов проектируется истребитель 6 поколения, который будет отличаться от истребителя, планируемого для ВВС.
Pravda.Ru 23 апреля в 17:53
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Культура

Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру

Республика Татарстан 13:09
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Футбол

Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба попал в список десяти лучших игроков Европы, у которых скоро закончится контракт, сообщает портал Football 365.
Газета.Ru 21:50
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
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Армия и оружие

National Interest рассказал о секретной советской космической пушке

Территория новостей 12:51
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
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