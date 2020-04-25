Общество

Газета.RuГазета.RuГлава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына ложными, сообщает Bloomberg.
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Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Газета.Ru17:48

В Пхеньяне ответили на сообщения о смерти лидера КНДР

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Глава Корейской ассоциации дружбы отрицает смерть Ким Чен Ына

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Дипломат опроверг информацию о смерти Ким Чен Ына

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В Северной Корее ответили на сообщения о смерти Ким Чен Ына

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Глава корейской организации ответил на сообщения о здоровье Ким Чен Ына

РБК15:45
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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В Москве скончались еще 38 пациентов с коронавирусом

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Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

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Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

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В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
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В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
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Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

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Алехандро Као де Бенос
Корейский дипломат
Корейский дипломат испанского происхождения, специальный представитель Комитета по культурным связям с заграничными странами КНДР. Президент Корейской ассоциации дружбы.
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Ким Чен Ын
Корейский военный деятель
Северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи, а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.
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