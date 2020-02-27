Политика

Красная веснаКрасная веснаГлава крымской автономии отверг праздник оккупации Зеленского

В феврале 2014 года крымчане пошли по пути воссоединения с Россией, отметил он. Напомним, 26 февраля Зеленский подписал указ об установлении в этот день знаменательной даты, которая знаменует сопротивление оккупации Крыма и Севастополя.
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с чего всё началось

Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в ответ на идею президента Украины Владимира Зеленского учредить День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя предложил праздник - праздник "Крымской весны", как пример истинного проявления в мире демократии.
РИА Новостивчера в 16:25

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Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник

РИА Новостивчера в 16:25

Крымские татары ответили Зеленскому, учредившему новый праздник

Московский Комсомолецвчера в 16:55

Крымские татары предложили Украине свой праздник «Крымской весны»

Известиявчера в 18:43

Крымские татары ответили Зеленскому на указ о «Дне сопротивления оккупации» и предложили свой праздник

Life.ruвчера в 18:03

Зеленскому предложили праздновать Крымскую весну

Взгляд.рувчера в 19:57

Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник вместо надуманного

Народные новостивчера в 18:07

Глава крымской автономии отверг праздник оккупации Зеленского

Красная веснавчера в 20:12
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Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета вчера в 09:13
Экономика

Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно

Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
РБК вчера в 03:12
Хоккей

«Колорадо» переиграл «Баффало» в дебютной игре Наместникова

Газета.Ru вчера в 23:01
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Кино

Кадры со съемок «Матрицы 4» попали в Сеть

Sibnet Новости 25 февраля в 23:20
Экономика

Глава Хакасии назвал сроки выплаты зарплаты бюджетникам

Сегодня, 27 февраля, глава Хакасии Валентин Коновалов начал заседание правительства с важной темы - бюджетного кредита в размере 1 млрд 755 млн рублей.
Хакасия вчера в 22:21
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета вчера в 17:08
Политика

Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Городовой вчера в 05:46
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 05:08
Происшествия

Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
РИА Новости вчера в 07:02
Культура

Елена Беркова прокомментировала ситуацию вокруг клипа Линдеманна

Порноактриса Елена Беркова в стриме RT прокомментировала ситуацию вокруг откровенного клипа немецкого музыканта Тилля Линдеманна, в котором сыграли в том числе россиянки.
RT на русском вчера в 13:34
Общество

В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан — «такси от банка».
Известия вчера в 16:00
Происшествия

SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево

Lenta.ru вчера в 11:44
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти

Соединенные Штаты, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти.
Газета.Ru вчера в 22:53
Общество

На самом деле он не ваш: что в Красноярске нельзя делать с балконом

Ошибка 6. Объединять комнату с лоджией Объединять комнату с лоджией запрещено, потому что вместе с этим многие жильцы меняют расположение радиаторов, вынося их на балкон, создавая тем самым проблемы общей системе теплоснабжения.
НГС24 вчера в 19:30
Биатлон

Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости вчера в 06:27
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов

На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
Летидор 24 февраля в 08:00
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 10:15
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Общество

Российские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами.
Известия вчера в 21:59
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
Политика

Трамп пообещал «относительно быстро» создать вакцину от коронавируса

Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 19:02
Здоровье

В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем

Плюс один +1 25 февраля в 08:56
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия вчера в 05:29
Общество

У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

Диагноз "новая коронавирусная инфекция" подтвердился у троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess.
ТАСС вчера в 10:05
Технологии

«МегаФон» запустил 5G в роуминге

Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами 5G стала Румыния. Роуминговый партнер МегаФона — оператор Orange.
Новости Перми вчера в 02:09
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
RT на русском вчера в 22:41
Общество

В Нью-Дели во время беспорядков погибли 17 человек

REGNUM вчера в 00:02
Политика

Украина созывает встречу глав МИД «нормандской четверки»

Для подготовки нового саммита на уровне глав государств Украина планирует созвать глав МИД «нормандской четверки».
Росбалт вчера в 06:11
Общество

Роскачество в преддверии Масленицы проверило блинную муку

Известия 00:00
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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