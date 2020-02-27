Политика
Красная веснаГлава крымской автономии отверг праздник оккупации Зеленского
В феврале 2014 года крымчане пошли по пути воссоединения с Россией, отметил он. Напомним, 26 февраля Зеленский подписал указ об установлении в этот день знаменательной даты, которая знаменует сопротивление оккупации Крыма и Севастополя.
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Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в ответ на идею президента Украины Владимира Зеленского учредить День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя предложил праздник - праздник "Крымской весны", как пример истинного проявления в мире демократии.РИА Новостивчера в 16:25
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