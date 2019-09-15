Происшествия

URA.RuURA.RuГлава курганского штаба Навального задолжал банку 7,5 миллиарда рублей

Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей. Как он рассказал корреспонденту «URA.RU», долг на своем счете он обнаружил после переоформления сим-карты.
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Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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