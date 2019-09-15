Происшествия
URA.RuГлава курганского штаба Навального задолжал банку 7,5 миллиарда рублей
Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей. Как он рассказал корреспонденту «URA.RU», долг на своем счете он обнаружил после переоформления сим-карты.
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Счета координатора штаба Навального в Саратове заминусованы на 75 миллионов
FreeNews-Volgaвчера в 05:32
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Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине.
Lenta.ru 13:32
Космос
Черная дыра в центре нашей галактики становится все более голодной
Одна из гипотез о повышенной активности состоит в том, что звезда под названием S0-2 приблизилась к черной дыре летом 2018 года и запустила большое количество газа, которое достигло черной дыры в этом году.
ГЛАС.RU 12 сентября в 07:13
Политика
В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru 03:55
Авто
Названы топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России
Возглавил рейтинг Volkswagen Tiguan — один из лидеров российского рынка SUV и вторая по популярности модель немецкой марки после седана Polo.
Автоновости дня 02:51
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Шоу-бизнес
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48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ.
Ugpressa.ru 09:18
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Кино
Юрий Колокольников впервые вывел в свет дочерей
Юрий Колокольников, исполнивший в картине «Тайна печати дракона» роль Петра I, вывел в свет подросших дочерей.
7Дней.ру 12 сентября в 17:03
Экономика
Правительство Украины повысило уровень минимальной зарплаты
Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2020 год новый уровень минимальной заработной платы.
News.ru 09:32
Общество
Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу
В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.
RT на русском 12:21
Общество
Первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла на Чукотку
На YouTube появилось видео швартовки первого в мире плавучего энергоблока "Академик Ломоносов".
Народные новости 06:06
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости вчера в 05:06
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Общество
Пользователи «Мегафона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети
Пользователи мобильных операторов «Мегафон» и Yota сообщили о проблемах в работе сети.
РБК 15:01
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава считает, что приватизация "Укрзализныцы" ("Украинских железных дорог") станет для железнодорожного транспорта страны катастрофой.
Газета.Ru 09:25
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Шоу-бизнес
Садальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк
Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.
iReactor вчера в 17:39
Политика
США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отказался подталкивать Киев к проведению выборов в Донбассе.
Lenta.ru 14:43
Гаджеты
Samsung может объединить флагманские линейки в одну
Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
Ferra вчера в 10:50
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 может появиться в продаже в 2020 году
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 06:31
Политика
В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.
News.ru вчера в 03:52
Армия и оружие
На Донбассе неизвестный снайпер ликвидировал старших офицеров элитных подразделений ВСУ
По сообщениям штаба оккупационных сил, потери ВСУ на Донбассе за тринадцатое сентября составили один погибший и восемь раненых военнослужащих.
Rusvesna.su вчера в 16:39
Футбол
Семак высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Роосийская газета".
Газета.Ru 14:55
Политика
В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 11:50
Политика
В Киеве готовят пакет предложений для жителей Донбасса
ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который приступил к выполнению обязанностей в августе, сообщил, что Киев готовит пакет мер, направленных на облегчение жизни лицам, находящимся на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.
Ореанда-Новости 01:19