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Глава лесопромышленного холдинга объяснил скачок цен на стройматериалы

Рост цен на рынке пиломатериалов связан с несколькими процессами.
РБК
Во-первых, из-за подорожания леса в США многие поставщики переориентировали потоки и стали продавать больше пиломатериалов на американском рынке; во-вторых, сказалось ухудшение отношений между Китаем и Австралией.
ПРАЙМ
Эксперт подчеркнул, что влияние цен на пиломатериалы в США на отечественный рынок опосредованное, без стопроцентной корреляции.
ПРАЙМ
В министерстве сообщили, что прорабатывают вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта.
ПРАЙМ

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Названы причины повышения цен на стройматериалы

UfacityNews.ru05:30

Эксперт объяснил рост цен на пиломатериалы в России

АМИТЕЛ04:52

Глава лесопромышленного холдинга объяснил скачок цен на стройматериалы

РБК04:16
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