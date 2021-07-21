Центробанк в пятницу повысит ключевую ставку 6,5%

Более половины аналитиков прогнозируют повышение ключевой ставки на 1 п. п. Остальные полагают, что ЦБ повысит показатель на 0,5 п. п. Трое экспертов сходятся во мнении, что ключевая ставка вырастет на 0,75 п. п. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, при любой динамике ключевой ставки, она останется ниже уровня инфляции.