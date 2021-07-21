Во-первых, из-за подорожания леса в США многие поставщики переориентировали потоки и стали продавать больше пиломатериалов на американском рынке; во-вторых, сказалось ухудшение отношений между Китаем и Австралией.
В министерстве сообщили, что прорабатывают вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта.
Более половины аналитиков прогнозируют повышение ключевой ставки на 1 п. п. Остальные полагают, что ЦБ повысит показатель на 0,5 п. п. Трое экспертов сходятся во мнении, что ключевая ставка вырастет на 0,75 п. п. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, при любой динамике ключевой ставки, она останется ниже уровня инфляции.
Ранее украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что форвард словацкого «ДАКа» Эрик Рамирес отказался от перехода в «Рубин», поскольку в клубе распространена практика, при которой футболисты отдают половину своей официальной зарплаты.