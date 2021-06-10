Главным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы под ним — это чревато созданием параллельной зеркальной системы, которая может обесценить существующую криптовалюту, заявил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минфина РФ, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин.

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С чего всё началось Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина Экс-замглавы Минфина, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин в интервью РИА Новости назвал независимость биткоина от центральных банков и отсутствие экономической основы под ним главным риском этой криптовалюты. РИА Новости 05:04