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Экономика

Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина

Главным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы под ним — это чревато созданием параллельной зеркальной системы, которая может обесценить существующую криптовалюту, заявил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минфина РФ, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин.В источнике

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Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина

Экс-замглавы Минфина, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин в интервью РИА Новости назвал независимость биткоина от центральных банков и отсутствие экономической основы под ним главным риском этой криптовалюты.
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