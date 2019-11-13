Происшествия

Право.руПраво.руГлава микрофинансовой компании стал фигурантом уголовного дела

Генеральный директор микрофинансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов и «неустановленные лица» стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), возбуждённого отделом МВД по району Арбат. По информации РБК, Шустов сейчас находится под подпиской о невыезде.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глава микрофинансовой компании стал фигурантом уголовного дела

Право.ру02:58

В отношении гендиректора микрофинансовой организации «Мани Фанни» возбуждено уголовное дело

ГЛАС.RU02:40

СМИ узнали об уголовном деле против экс-главы рухнувшей микрофинансовой компании из топ-15

Банки.ру00:59

Руководство микрофинансовой организации «Мани Фанни» заподозрили в мошенничестве

АН Между строк02:04

Главу «Мани Фанни Онлайн» Шустова подозревают в мошенничестве

Коммерсантъ01:11

Глава микрофинансовой компании из топ-15 подозревается в мошенничестве

Комсомольская правда02:10

МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:58, Вашингтон
Происшествия

Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры

В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
Происшествия

По факту смерти 15-летней девочки в «Артеке» возбуждено уголовное дело

По факту смерти возбуждено уголовное дело, сообщает Главное управление СК России по Крыму и Севастополю в среду, 13 ноября.
Известия 03:39
Общество

СК проверит жалобу упавшей на колени пенсионерки перед Медведевым

Газета.Ru 06:53
Политика

Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью New York Times заявил, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Экономика

ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.
ТАСС вчера в 11:19
Происшествия

Задержан начальник ростовского главка ФСИН

Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением для других госслужащих, недовольных своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 05:53
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде

Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Политика

«Белые каски» подтвердили смерть одного из создателей организации

Организация "Белые каски" подтвердила смерть Джеймса Ле Мезюрье, который был одним из ее основателей.
DP.RU 11 ноября в 09:05
Футбол

Из ФК «Ростов» уволился PR-директор

1rnd.ru 06:37
Культура

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Шоу-бизнес

Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Происшествия

Стало известно о еще одной жертве историка Соколова

По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru вчера в 10:01
Политика

Захарова заявила о мировой борьбе за внимание Африки

Захарова напомнила о саммите Россия – Африка, который прошел в октябре в Сочи, и заметила, что он продемонстрировал «особую роль» Африканского континента.
Взгляд.ру 06:38
Общество

Севастополь и Москву соединит прямой поезд

Поезд из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года.
Коммерсантъ 05:27
Общество

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Ведомости 05:00
Общество

Задержан основатель Cirque du Soleil

Lenta.ru 03:05
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российская газета вчера в 23:38
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Общество

Телепродюсер Мазор не исключает отмену концертов Максима Галкина

Discover24 04:55
Армия и оружие

Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие

Создание в России уникальных образцов вооружений стало заслугой и военных контрразведчиков, которые в свое время умело отвлекли внимание зарубежных спецслужб, сообщил в среду экс-глава военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний.
РИА Новости 06:40
Политика

Названо число переехавших в российский Крым украинцев

С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев.
Lenta.ru 04:51
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией

Румас отметил, что в случае отсутствия компромисса в этой сфере на уровне правительств двух стран эти вопросы передадут на рассмотрение президентов Белоруссии и России.
Москва 24 05:28
Политика

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Происшествия

СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале

Российская газета 06:20
Происшествия

Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки

Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.
iReactor 11 ноября в 22:14
Происшествия

Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье

В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Вести.Ru 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное