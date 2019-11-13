Происшествия
Право.руГлава микрофинансовой компании стал фигурантом уголовного дела
Генеральный директор микрофинансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов и «неустановленные лица» стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), возбуждённого отделом МВД по району Арбат. По информации РБК, Шустов сейчас находится под подпиской о невыезде.
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Происшествия
Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры
В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
Происшествия
По факту смерти 15-летней девочки в «Артеке» возбуждено уголовное дело
По факту смерти возбуждено уголовное дело, сообщает Главное управление СК России по Крыму и Севастополю в среду, 13 ноября.
Известия 03:39
Политика
Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью New York Times заявил, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Экономика
ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.
ТАСС вчера в 11:19
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением для других госслужащих, недовольных своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 05:53
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде
Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Политика
«Белые каски» подтвердили смерть одного из создателей организации
Организация "Белые каски" подтвердила смерть Джеймса Ле Мезюрье, который был одним из ее основателей.
DP.RU 11 ноября в 09:05
Футбол
Из ФК «Ростов» уволился PR-директор
1rnd.ru 06:37
Культура
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru вчера в 10:01
Политика
Захарова заявила о мировой борьбе за внимание Африки
Захарова напомнила о саммите Россия – Африка, который прошел в октябре в Сочи, и заметила, что он продемонстрировал «особую роль» Африканского континента.
Взгляд.ру 06:38
Общество
Севастополь и Москву соединит прямой поезд
Поезд из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года.
Коммерсантъ 05:27
Общество
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Ведомости 05:00
Общество
Задержан основатель Cirque du Soleil
Lenta.ru 03:05
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российская газета вчера в 23:38
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Армия и оружие
Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
Создание в России уникальных образцов вооружений стало заслугой и военных контрразведчиков, которые в свое время умело отвлекли внимание зарубежных спецслужб, сообщил в среду экс-глава военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний.
РИА Новости 06:40
Политика
Названо число переехавших в российский Крым украинцев
С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев.
Lenta.ru 04:51
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Политика
Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией
Румас отметил, что в случае отсутствия компромисса в этой сфере на уровне правительств двух стран эти вопросы передадут на рассмотрение президентов Белоруссии и России.
Москва 24 05:28
Политика
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Происшествия
СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале
Российская газета 06:20
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки
Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.
iReactor 11 ноября в 22:14
Происшествия
Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье
В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Вести.Ru 05:20