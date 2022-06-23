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Глава минэнерго США Грэнхолм передала нефтяным компаниям пожелание Байдена по бензину

Министр энергетики США Дженифер Грэнхолм передала главам нефтяных компаний желание президента Джо Байдена увидеть увеличение поставок бензина на рынок, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
РИА Новости
"Грэнхолм встретилась с главами семи основных нефтяных компаний, встреча была продуктивной. Министр ясно дала понять, что императивом является увеличение поставок бензина", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
РИА Новости
Встреча с генеральными директорами компаний прошла по поручению президента США Джо Байдена.
RT на русском
Президент США Джо Байден в среду призвал американские компании наращивать объемы нефтепереработки в свете высоких цен на горючее.
ТАСС

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Власти США передали нефтяному сектору пожелание Байдена по бензину
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