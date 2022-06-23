Министр энергетики США Дженифер Грэнхолм передала главам нефтяных компаний желание президента Джо Байдена увидеть увеличение поставок бензина на рынок, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Грэнхолм встретилась с главами семи основных нефтяных компаний, встреча была продуктивной. Министр ясно дала понять, что императивом является увеличение поставок бензина", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
В апреле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал новую государственную политику по миграции: теперь прибывающих нелегально в Великобританию людей могут высылать в Руанду для получения там статуса беженца.
17 июня Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить статус страны — кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии «при понимании, что будут предприняты дальнейшие шаги», в то время как Грузии была предложена «европейская перспектива».