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Глава минэнерго Сербии Михайлович: страна намерена снизить зависимость от российского газа

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса страны Европы заявили о планах снижения зависимости от российского газа.
Известия
По словам Михайлович, к сентябрю 2023 года должно быть завершено строительство газотранспортной связки между Сербией и Болгарией.
Lenta.ru
Действующий контракт «Газпрома» с сербской госкомпанией «Србиягаз» на поставки 6 млн кубометров газа в сутки по цене $270 за 1000 кубометров истекает 31 мая.
Коммерсантъ
Господин Вучич выражал надежду на «хорошую цену» на российский газ на переговорах с Москвой.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Сербия планирует снизить закупки российского газа
Коммерсантъ09:38
Сербия снизит зависимость от газа из России на 40%
Нефтегазовая вертикаль09:06
Сербия решила снизить зависимость от российского газа
Московский Комсомолец07:56
Сербия планирует снизить зависимость от российского газа на 40% в 2023 году
Газета.Ru08:02
Глава минэнерго Сербии Михайлович: страна намерена снизить зависимость от российского газа
Известия08:00
Сербия планирует снизить зависимость от российского газа
FBM.ru08:17
Министр энергетики Сербии заявила о планах снизить зависимость от газа из России
Lenta.ru07:14

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РБК12:15

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