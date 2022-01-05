ИзвестияГлава минэнерго Украины заявил о блокировке транзита угля из КазахстанаХорошо ли подобран заголовок?ДаНетИмпорт угля из Казахстана на Украину не происходит в связи с блокировкой транзита.ИзвестияВ ноябре с целью недопущения веерных отключений энергии на Украине "Центрэнерго" были заключены контракты на поставку 1,5 млн тонн угля из Казахстана, а также из Польши, США и Австралии.Pravda.RuМинувшей осенью Галущенко заявлял об отставании Украины от плана по накоплению угля для отопительного сезона.Pravda.RuПрезидент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Взгляд.руЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияГазета.RuЭкономика сегодняRT на русскомLife.ruФАНИА Красная ВеснаПодробнее о событииГлава Минэнерго Украины Галущенко заявил, страна не получает уголь из КазахстанаLenta.ru09:46Глава Минэнерго Украины Галущенко: Казахстан заблокировал транзит угляРИА Новости08:14Самое цитируемоеКазахстан заблокировал транзит угля на УкраинуГазета.Ru09:08Глава Минэнерго Украины Галущенко рассказал о поставках угля в странуRT на русском08:30На Украине заявили о блокаде поставок угля из КазахстанаВзгляд.ру09:33Глава минэнерго Украины заявил о блокировке транзита угля из КазахстанаИзвестия09:04Глава Минэнерго Галущенко: до конца отопительного сезона Украина закупит 1,6-1,8 миллиона тонн угляПРАЙМ07:52Показать ещёОценить219Поделиться