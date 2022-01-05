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Глава минэнерго Украины заявил о блокировке транзита угля из Казахстана

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Импорт угля из Казахстана на Украину не происходит в связи с блокировкой транзита.
Известия
В ноябре с целью недопущения веерных отключений энергии на Украине "Центрэнерго" были заключены контракты на поставку 1,5 млн тонн угля из Казахстана, а также из Польши, США и Австралии.
Pravda.Ru
Минувшей осенью Галущенко заявлял об отставании Украины от плана по накоплению угля для отопительного сезона.
Pravda.Ru
Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил, страна не получает уголь из Казахстана
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Глава Минэнерго Украины Галущенко: Казахстан заблокировал транзит угля
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