Патент AMD раскрывает дизайн гибридного чипа с CPU и FPGA под одной крышкой

Новый патент свидетельствует, что компания AMD тоже думает в этом направлении, но выбрала иной подход. hothardware.com 31 декабря 2020 года Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало заявку AMD на интеграцию ПЛИС с центральным процессором, которая была подана ещё летом 2019 года.