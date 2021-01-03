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REGNUM
REGNUM

Глава минфина Белоруссии: повышение налогов добавит бюджету $390 млн

Минск, 3 января 2021, 23:19 — REGNUM В Белоруссии в 2021 году федеральный бюджет получит дополнительно порядка $ 390 млн от увеличения ставок некоторых налогов и отмены льгот на фоне борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов.В источнике
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REGNUM

Глава минфина Белоруссии: повышение налогов добавит бюджету $390 млн

REGNUMвчера в 15:19
Аргументы и Факты

В 2021 году в бюджет Белоруссии поступит дополнительно $390 млн

Аргументы и Фактывчера в 15:05
ИА Красная Весна

Глава минфина Белоруссии сказал, какую цель преследует повышение налогов

ИА Красная Веснавчера в 14:28
ТАСС

В Белоруссии заявили, что повышение налогов в 2021 году добавит бюджету около $390 млн

ТАССвчера в 14:06
Забайкальский рабочий

Доходы бюджета края увеличатся после отмены льгот по ТОР — Антропова

Забайкальский рабочийвчера в 01:31

Трамп требовал от властей штата Джорджия пересчета голосов

Действующий президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с секретарем штата Джорджии Брэдом Раффенспергером потребовал «найти» голоса, отданные в его поддержку на прошедших выборах, для подтверждения своей победы в штате.
Трамп требовал от властей штата Джорджия пересчета голосов
Известия16:25

Патент AMD раскрывает дизайн гибридного чипа с CPU и FPGA под одной крышкой

Новый патент свидетельствует, что компания AMD тоже думает в этом направлении, но выбрала иной подход. hothardware.com 31 декабря 2020 года Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало заявку AMD на интеграцию ПЛИС с центральным процессором, которая была подана ещё летом 2019 года.
3DNews2 января в 14:19

Джек Ма пропал из жюри конкурса после претензий китайского регулятора

Основатель Alibaba (материнская компания онлайн-ретейлера Aliexpress) миллиардер Джек Ма (состояние $58,5 млрд по данным Forbes) перестал принимать участие в созданном им конкурсе Africa’s Business Heroes, пишет Financial Times.
РБК1 января в 06:11

Полицейские спасли троих охотников, замерзавших в неисправном авто в 50-ти км от Усть-Кута

Накануне, 2 января, в единую дежурную диспетчерскую службу Усть-Кута поступило сообщение, о том, что в 50-ти км от города сломалось транспортное средство, в салоне которого трое человек.
IrkutskMediaвчера в 03:10

Врачи рассказали, как правильно носить маски в мороз

"В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать", - рассказал заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета, врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев.
РИА Новости19:03