Глава минфина Белоруссии: повышение налогов добавит бюджету $390 млн
Минск, 3 января 2021, 23:19 — REGNUM В Белоруссии в 2021 году федеральный бюджет получит дополнительно порядка $ 390 млн от увеличения ставок некоторых налогов и отмены льгот на фоне борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов.В источнике
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