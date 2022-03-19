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Глава минфина Болгарии Василев заявил об отказе продлевать контракт с «Газпромом»

Болгария не будет продлевать контракт с российской компанией "Газпром" на поставку природного газа.
РИА Новости
Правительство также планирует использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует сырье в Болгарию.
РИА Новости
8 марта стало известно, что импорт в страну энергоносителей из России запретил президент США Джо Байден.
Lenta.ru
На сегодняшний день доля российского газа в потреблении ЕС достигает 40%.
Капитал страны

Подробнее о событии

Глава минфина Болгарии Василев заявил об отказе продлевать контракт с «Газпромом»
РИА Новости18:50
В Болгарии заявили, что не намерены продлевать контракт с «Газпромом»
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Болгария не будет продлевать контракт с Газпромом и откажется от российского газа
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Власти Болгарии решили не продлевать контракт с «Газпромом» на поставку топлива
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