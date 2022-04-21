Агентство Bloomberg ранее сообщало со ссылкой на источники, что США оказывали давление на председательствующую в этом году в G20 Индонезию с целью не допустить президента РФ к участию в саммите объединения.
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что ему не дали выступить на заседании Организации американских государств (ОАГ), где было принято решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя.
Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая этого года, которая позволяет осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям.