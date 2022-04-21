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Глава минфина Индонезии Индравати сообщила о приглашении Путина на саммит G20 на Бали

Лидеры всех стран G20 приглашены на предстоящий в конце текущего года саммит группы, включая президента РФ Владимира Путина, заявила министр финансов Индонезии Мульяни Индравати.
РИА Новости
Агентство Bloomberg ранее сообщало со ссылкой на источники, что США оказывали давление на председательствующую в этом году в G20 Индонезию с целью не допустить президента РФ к участию в саммите объединения.
ТАСС
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение о том, станет ли президент участвовать в ближайшем саммите G20, будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
ТАСС
Саммит G20 проходит в рамках весенней сессии Международного валютного Фонда и Всемирного банка.
URA.Ru

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Глава Минфина Индонезии сообщила о приглашении Путина на саммит «Большой двадцатки»
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