Lenta.ruГлава минфина США Йеллен заявила, что будет бойкотировать сессии G20 с участием РоссииВ американском ведомстве считают, что министр финансов России Антон Силуанов будет присутствовать на некоторых из предстоящих заседаний онлайн.Lenta.ruВ официальном графике, распространенном Минфином США, указано, что Йеллен "будет представлять США на некоторых заседаниях" в рамках встречи G20.ТАСС6 апреля стало известно, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20.Lenta.ruВ частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.ВедомостиЧитать далееСвернутьRB НовостиRB НовостиLife.ruИА Красная ВеснаRT на русскомЦентральная Служба НовостейРБКИзвестияНТВREGNUMНовый ДеньКомсомольская правдаГазета.RuРосбалтПодробнее о событииГлава Минфина США Йеллен намерена бойкотировать заседания G20 в случае участия в них представителя РоссииКомсомольская правдавчера в 14:44Глава минфина США Йеллен заявила, что будет бойкотировать сессии G20 с участием РоссииLenta.ruвчера в 13:51Глава минфина США Йеллен намерена бойкотировать ряд заседаний G20 в случае участия РФИзвестиявчера в 12:57Глава Минфина США намерена бойкотировать некоторые заседания G20 в случае участия РФТАССвчера в 13:36Глава Минфина США будет бойкотировать заседания G20 в случае участия РоссииОбщественная служба новостейвчера в 13:00В США сообщили о намерении бойкотировать заседания G20 в случае участия РоссииRT на русскомвчера в 13:42Глава Минфина США бойкотирует саммит встречи G20 в случае участия в них РоссииГазета.Ruвчера в 12:44Показать ещёОценить747Поделиться