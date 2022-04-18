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Глава минфина США Йеллен заявила, что будет бойкотировать сессии G20 с участием России

В американском ведомстве считают, что министр финансов России Антон Силуанов будет присутствовать на некоторых из предстоящих заседаний онлайн.
Lenta.ru
В официальном графике, распространенном Минфином США, указано, что Йеллен "будет представлять США на некоторых заседаниях" в рамках встречи G20.
ТАСС
6 апреля стало известно, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20.
Lenta.ru
В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.
Ведомости

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Глава Минфина США Йеллен намерена бойкотировать заседания G20 в случае участия в них представителя России
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Глава минфина США Йеллен заявила, что будет бойкотировать сессии G20 с участием России
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Глава минфина США Йеллен намерена бойкотировать ряд заседаний G20 в случае участия РФ
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Глава Минфина США намерена бойкотировать некоторые заседания G20 в случае участия РФ
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