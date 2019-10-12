с чего всё началось

Кевин Макалинан проделал выдающуюся работу на посту исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США… Теперь Кевин после долгих лет в правительстве хочет проводить больше времени с семьей и уйти в негосударственный сектор.

Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кевин Макэлинэн покидает свой пост. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Армия и оружие Турция ожидает от НАТО поддержки операции в Сирии Анкара рассчитывает на поддержку странами НАТО своей военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

Армия и оружие Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии «США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.

Наука Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе Сбор информации на протяжении практически всей жизни участников эксперимента позволил выяснить, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта и слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.

Происшествия Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.

Общество В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены Один человек погиб, пятеро получили ранения в префектуре Тиба рядом с Токио из-за штормового ветра, вызванного приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, передает NHK.

Кино Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов» Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.

Экономика Минфин запретит банкам навязывать допуслуги при кредитовании Как пишет «Коммерсант», Минфин готовит поправки к закону «О потребительском кредите», запрещающие обуславливать получение займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг».

Технологии Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.

Кино В США умер актёр Роберт Форстер В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Кино Marvel может снять женское супергеройское кино Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.

Политика На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

Шоу-бизнес Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».

Футбол Гол Головина признан моментом дня в матчах отбора Евро-2020 В четверг, 10 октября, состоялись очередные матчи отборочного турнира Евро-2020. Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент игрового дня.

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Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Политика Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк сделала заявление Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.

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