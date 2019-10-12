Политика
Российская газетаГлава министерства внутренней безопасности США подал в отставку
Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кевин Макэлинэн покидает свой пост. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
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Кевин Макалинан проделал выдающуюся работу на посту исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США… Теперь Кевин после долгих лет в правительстве хочет проводить больше времени с семьей и уйти в негосударственный сектор.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 20:28
с чего всё началось
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.РБКвчера в 20:11
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