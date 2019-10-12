Политика
Российская газетаГлава министерства внутренней безопасности США подал в отставку
Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кевин Макэлинэн покидает свой пост. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.РБКвчера в 20:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:02, Ашберн
Армия и оружие
Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.
Газета.Ru 05:40
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Происшествия
Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии
В Сети появилось видео последствий тайфуна "Хагибис" у побережья Японии.
РИА Новости 03:40
Общество
Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму
Куйвашев подчеркнул, что сейчас нужно завершить многолетние споры, а также прийти к единому мнению.
REGNUM вчера в 07:32
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Политика
На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал видео, на котором двое мужчин отобрали у пожилой женщины пакет с продуктами и разбросали содержимое по земле.
Взгляд.ру 04:58
Хоккей
Загитова посетила матч «Ак Барс» — ЦСКА
Спорт-Экспресс вчера в 16:31
Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
78.ru 10 октября в 06:24
Культура
Украина запретила въезд в страну еще четырем актерам из России
Украинское Минкультуры решило ограничить въезд в страну четырем киноактерам из России, принявшим участие в съемках картины «Ополченочка».
Discover24 02:51
Футбол
Нойштедтер: Изменить ситуацию в «Динамо» могут только победы
Развернуть ситуацию могут только победы, — отметил Роман. Напомним, что Дмитрий Хохлов подал в отставку с поста главного тренера "Динамо".
Life.ru вчера в 10:35
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Происшествия
Уголовное дело возбудили после смерти ребенка на отдыхе в «Артеке»
Уголовное дело возбудили в Крыму после смерти в больнице мальчика, приехавшего из Санкт-Петербурга на отдых в Международный детский центр "Артек", сообщила ТАСС в субботу старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
ТАСС 06:28
Технологии
Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook
Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.
РБК вчера в 23:28
Армия и оружие
СМИ США рассказали, как американский истребитель сбил сам себя
Истребитель ВВС США F11F Tiger подстрелил сам себя из пушки, инцидент произошел в 1956 году во время холодной войны.
РЕН ТВ 04:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк венчалась с Петром Чернышевым 11 лет назад
Менее суток назад в профиле актрисы от имени семьи сообщили, что будут вести борьбу против лжи и травли в СМИ.
Время Пресс 06:00
Происшествия
Марго Овсянникову зверски избили на корпоративе
Марго Овсянникову избил турецкий бизнесмен.
StarHit.ru 04:00
Футбол
Фернандес и Баринов пропускают тренировку перед матчем с киприотами
Футболисты сборной России Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропускают тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Кипра.
РИА Новости 05:15
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости вчера в 20:01
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Армия и оружие
В Японии усомнились в способности систем ПРО страны сбить «Искандеры»
Известия вчера в 08:21
Политика
Захарова раскритиковала заявление Латвии о салюте в Москве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала позицию латвийского МИД, назвавшего праздничный салют в Москве 13 октября по случаю освобождения Риги от фашистских захватчиков неприемлемым.
Российская газета 06:54
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания вчера в 09:41