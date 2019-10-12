с чего всё началось

Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кевин Макэлинэн покидает свой пост. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Армия и оружие Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.

Происшествия Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.

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Экономика Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили «Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

Общество Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.

Происшествия Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии В Сети появилось видео последствий тайфуна "Хагибис" у побережья Японии.

Общество Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму Куйвашев подчеркнул, что сейчас нужно завершить многолетние споры, а также прийти к единому мнению.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

Политика На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал видео, на котором двое мужчин отобрали у пожилой женщины пакет с продуктами и разбросали содержимое по земле.

Культура Украина запретила въезд в страну еще четырем актерам из России Украинское Минкультуры решило ограничить въезд в страну четырем киноактерам из России, принявшим участие в съемках картины «Ополченочка».

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