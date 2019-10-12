Политика

Российская газетаРоссийская газетаГлава министерства внутренней безопасности США подал в отставку

Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кевин Макэлинэн покидает свой пост. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
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Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил
 в Twitter американский президент Дональд Трамп.
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