с чего всё началось

Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кевин Макалинан подал в отставку, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Общество Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.

Наука Медленная ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.

Политика Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.

Политика Федеральная прокуратура в США ведет расследование в отношении Джулиани Федеральная прокуратура нью-йоркского района Манхэттен ведет расследование в отношении Руди Джулиани - адвоката президента США - в связи с подозрением в нарушении законов о лоббизме, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.

Экономика Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк впервые выступила с заявлениями В сообщении семья актрисы отметила, что Instagram заблокировал «аккаунт против лжи и травли в СМИ».

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Шоу-бизнес Юлия Барановская рассказала о травме старшего сына Телеведущая Юлия Барановская поделилась на своей странице в соцсети с подписчиками неприятной новостью.

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Единоборства Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.

Политика Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.