Армия и оружие
Российская газетаГлава минобороны Британии призвал уменьшить зависимость армии от США
Министр обороны Соединенного Королевства с сожалением констатировал, что в настоящее время Великобритания сильно зависит от военной поддержки США, в частности, от американского прикрытия с воздуха, средств разведки и слежения.
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Политика
Зеленский отреагировал на заявление Ирана по сбитому самолету
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook признание Тегерана по поводу потерпевшего катастрофу украинского пассажирского самолета.
Космос
Впервые получено полное изображение центра нашей галактики
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Политика
В Иране студенты вышли на антиправительственный митинг
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Общество
Жителя Татарстана арестовали за видео о вымышленном суде над Путиным
Набережночелнинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать Ямадаева до 29 февраля, сообщило издание «Медиазона».
Экономика
Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
Армия и оружие
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
Кино
Дмитрий Медведев поздравил Валентину Теличкину с юбилеем
Футбол
Кальяри — Милан 0:2
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в клуб.
Политика
ПНС Ливии в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия
Фигурное катание
Фигуристка из Кореи выиграла короткую программу на юношеских ОИ 2020
В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб
Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
Футбол
Гол Фирмино принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ
Футболисты "Ливерпуля" одержали выездную победу над лондонским "Тоттенхэмом" в матче 22-го тура чемпионата Англии.
Общество
Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире
Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов.
Футбол
Департамент судейства РФС возглавил венгр Виктор Кашшаи
Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса, — говорится в сообщении.
Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Экономика
Fitch посчитало, сколько заемщиков отдавали банкам более 80% доходов
Показателем долговой нагрузки является соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента.
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Происшествия
На Аляске спасли оставшегося на 22 дня на морозе мужчину
Наука
Жук отращивает «рога» благодаря похожему на инсулин белку
Японские ученые продемонстрировали, что инсулиноподобный белок у мучного рогатого хрущака регулирует рост верхних челюстей.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Армия и оружие
Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»
Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «боинга».
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.