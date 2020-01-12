Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаГлава минобороны Британии призвал уменьшить зависимость армии от США

Министр обороны Соединенного Королевства с сожалением констатировал, что в настоящее время Великобритания сильно зависит от военной поддержки США, в частности, от американского прикрытия с воздуха, средств разведки и слежения.
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