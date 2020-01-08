Глава Минобороны Ирана Амир Хатами высказался о дальнейших действиях, которые Тегеран готов предпринять против США в продолжение ночных ракетных атак. В релизе, опубликованном на сайте Минобороны страны, приводятся слова Хатами о том, что следующие меры «будут пропорциональны поведению США».

Глава Минобороны Ирана высказался о дальнейших действиях против США

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