Армия и оружие

Rusvesna.suRusvesna.suГлава Минобороны Ирана высказался о дальнейших действиях против США

Глава Минобороны Ирана Амир Хатами высказался о дальнейших действиях, которые Тегеран готов предпринять против США в продолжение ночных ракетных атак. В релизе, опубликованном на сайте Минобороны страны, приводятся слова Хатами о том, что следующие меры «будут пропорциональны поведению США».
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

В Иране пообещали пропорциональный ответ на возможные атаки США

ТАСС05:00

Министр обороны Амир Хатами: Иран использовал ракеты малой дальности для ударов по американским военным в Ираке

Эхо Москвы05:32

Глава минобороны Ирана назвал удар по базе в Ираке уроком для США

Известия05:20

Иран не исключил дополнительных мер против США

RT на русском05:16

В Минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США

РИА Новости05:48

Ответ Ирана на любые действия США будет соразмерным — министр обороны

Евразия Daily04:50

Иранский эксперт: Если иранцы не дадут США «военный ответ», те будут продолжать атаки

Комсомольская правда03:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Армия и оружие

В Конгрессе США отреагировали на удары Ирана по американцам

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на удары Ирана по американским военным на территории Ирака.
Lenta.ru 03:48
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Происшествия

В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.
RT на русском 03:43
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Наука

Искусственный интеллект настроили на рак груди

Искусственный интеллект (ИИ) теперь может диагностировать рак молочной железы по рентгеновским снимкам быстрее и эффективнее специалистов-людей.
News.ru 06 января в 01:13
Армия и оружие

Опубликовано новое видео ракетного удара Ирана по базе США

Ранее сообщалось, что Иран не собирался убивать американских военных, нанося ракетный удар по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 07:11
Происшествия

Горит свалка: жители Екатеринбурга задыхаются от запаха гари

REGNUM 06:08
Шоу-бизнес

Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Газета.Ru 05:52
Армия и оружие

Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным

Власти Ирака получили предупреждение от Ирана о готовящемся ракетном ударе по американским военным объектам.
Lenta.ru 06:56
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Народные новости вчера в 17:38
Кино

Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Salt Mag вчера в 09:01
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Политика

В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
RT на русском 04:59
Политика

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
РИА Новости 06:48
Шоу-бизнес

Андрей Губин отказался возвращаться на сцену

Газета.Ru 06:02
Гаджеты

В Сети раскрыт дизайн iPhone SE 2, нового смартфона Apple

МедиаПоток 06:20
Армия и оружие

В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан

Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Известия 06:20
Футбол

Суперкубок Испании. «Валенсия» сыграет в полуфинале с «Реалом»

Бомбардир.ру 02:45
Армия и оружие

Эрдоган запретил США использовать базу «Инджирлик» для ударов по Ирану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запретил Соединенным Штатам Америки использовать авиабазу «Инджирлик» в случае, если Вашингтон начнет наносить удары по территории Ирана.
ФАН 06:44
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Наука

Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина

Популярная механика 00:00
Общество

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.
Газета.Ru 04:16
Общество

Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире

Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
REGNUM вчера в 08:09
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 06 января в 19:59
Энергетика

Как конфликт США и Ирана повлияет на поставки нефти с Ближнего Востока

Очередной виток конфронтации США и Ирана из-за убийства генерала Касема Сулеймани подбросили цены на нефть более чем на 3 процента, выше 68 долларов.
Российская газета вчера в 07:33
Политика

Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина

Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 05:59
Футбол

Футболист РПЛ лишился работы из-за проблем с алкоголем

«Ростов» разорвал соглашение с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем последнего с алкоголем.
Lenta.ru 07:06
Гаджеты

На смартфонах Samsung обнаружили предустановленное шпионское ПО

В функции смартфона под названием Device Care была обнаружена программа от Qihoo 360.
Astera 07:00
Политика

Украина приостановила полеты над Ираном

Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Вести.Ru 05:40
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное