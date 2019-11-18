Политика

Газета.RuГазета.RuГлава минобороны Украины оценил возвращение задержанных кораблей

Загороднюк заявил, что рассматривает возвращение кораблей как "выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", а не как "акт доброй воли" России.
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