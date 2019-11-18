Политика
Газета.RuГлава минобороны Украины оценил возвращение задержанных кораблей
Загороднюк заявил, что рассматривает возвращение кораблей как "выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", а не как "акт доброй воли" России.
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Глава Минобороны Украины прокомментировал возвращение Россией кораблей Киеву
Национальная служба новостей15:21
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Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
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31 год назад состоялся запуск системы «Энергия-Буран»
Запуск и полет Запуск ракеты-носителя "Энергия" с космическим кораблем "Буран" состоялся 15 ноября 1988 года в 6:00 по московскому времени.
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Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в однокомнатной квартире восьмерых простуженных детей.
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Первая карта, показывающая глобальную геологию самой большой луны Сатурна, Титана, была составлена и полностью раскрывает динамический мир дюн, озер, равнин, кратеров и других ландшафтов.
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Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
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МВД Грузии задержало 37 человек в ходе разгона акции в Тбилиси
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Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
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Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма
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Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Армия и оружие
Канадский профессор обнародовал список стран-врагов США: открывает Россия
Составленный канадским социологом список недругов Америки открывает Россия.
Общество
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В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
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Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России
Певица София Ротару не могла выступать в России из-за политической ситуации на Украине, заявил продюсер Иосиф Пригожин.
Общество
На Сахалине ожидают сильный снегопад
Сильные снегопады ожидают 19 ноября в 15 районах Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Создатель Diablo II прокомментировал проблемы относительно ремастера
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Изучены генетические линии жителей Финляндии
Группа ученых провела анализ генетических линий жителей Финляндии.
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В США представили сценарий «российского вторжения» в Прибалтику
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Сборная Италии разгромила команду Армении
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Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
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Общество
В Москву из Ирака прилетел самолет с российскими детьми
Самолет МЧС России доставил в Москву российских детей из Ирака, сообщает в понедельник, 18 ноября, пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Гол Месси спас Аргентину от поражения в игре с Уругваем
Общество
Замглавы ФСИН Максименко уходит в отставку
Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко подал в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.