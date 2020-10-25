Глава минской милиции сообщил о задержании около 120 протестующих
В Минске правоохранительные органы задержали около 120 участников несанкционированной протестной акции, которые в воскресенье, 25 октября, напали на Центральное РУВД. Об этом заявил начальник минской милиции Иван Кубраков. Видео его выступления приводит в своем Telegram-канале госагентство «БелТА».В источнике
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В Минске задержали около 120 участников несанкционированной акции протеста
Комсомольская правдавчера в 14:55