Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Известия
Известия

Глава минской милиции сообщил о задержании около 120 протестующих

Газета.Ru
RuNews24.ru
ИА Красная Весна
Комсомольская правда
РИА Новости
ТК Звезда
News.ru
Эхо Москвы
ФАН
НТВ
Lenta.ru
Политика Сегодня
Вести.Ru
Росбалт
Политическая Экспертиза
Царьград
КП - Беларусь
Ридус
Вечерняя Москва
В Минске правоохранительные органы задержали около 120 участников несанкционированной протестной акции, которые в воскресенье, 25 октября, напали на Центральное РУВД. Об этом заявил начальник минской милиции Иван Кубраков. Видео его выступления приводит в своем Telegram-канале госагентство «БелТА».В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В Белоруссии пообещали принять меры для пресечения противоправных действий протестующих

ТАССвчера в 16:45
РБК

Минская милиция сообщила о желании протестующих занять центр города

РБКвчера в 16:06
Lenta.ru

В Белоруссии сообщили о нападении протестующих на отделение милиции

Lenta.ruвчера в 15:31
Вести.Ru

Глава минской милиции: Центральное РУВД забросали камнями и бутылками

Вести.Ruвчера в 16:02
РИА Новости

На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии

РИА Новостивчера в 16:13
Комсомольская правда

В Минске задержали около 120 участников несанкционированной акции протеста

Комсомольская правдавчера в 14:55
Газета.Ru

На акциях протеста в Минске задержали около 120 человек

Газета.Ruвчера в 15:16
КП - Беларусь

Начальник минской милиции заявил о попытках демонстрантов забросать силовиков камнями и о нападении на Центральное РУВД

КП - Беларусь23:57

Исследование показало предпочтения россиян при переезде в другие регионы

Россияне, находящиеся в поиске работы, хотят переехать в Москву из-за более высокой зарплаты, а в Краснодар из-за комфортного климата, показало исследование HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости23:17

«Газпром» в августе оказался единственным поставщиком трубопроводного газа в Китай

Всего за первые восемь месяцев 2020 года "Газпром" поставил в Китай 2,343 млрд куб. м. Сильнее всех снизились поставки из Туркмении - на 3,4% - до 2,276 млрд куб. м. Динамика остальных поставщиков, хоть и находится в районе одного процента, но все равно является отрицательной.
Финмаркет02:57

В Нагорном Карабахе уничтожены российские ЗРПК «Панцирь-С» неизвестного происхождения

Азербайджан подозревает, что поставки оружия могли происходить уже непосредственно после начала вооруженного конфликта в Карабахе, а осуществлять их могла российская сторона.
Актуальные Новости01:33

Володин доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что коронавирусной инфекцией переболел или сейчас болеет 91 депутат, 38 человек сейчас находятся на больничной койке, один — в реанимации.
РИА Новости03:24

Профессор УГМУ: переболевшие COVID-19 могут оставаться носителями вируса несколько месяцев

Пациенты, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, могут оставаться носителями вируса до нескольких месяцев, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области со ссылкой на профессора кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Виктора Романенко.
Коммерсантъ Екатеринбург03:11

Назван способ восстановить обоняние после COVID-19

Как рассказал РБК врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев, чтобы избавиться от этого, необходимо регулярно орошать полость носа каплями, а если их нет под рукой, то раствором с морской солью, который можно сделать самому.
Российская газета23:48

Нурмагомедов за время карьеры в UFC в сумме получил $10 млн призовых

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заработал $10 млн призовых за время своей карьеры в UFC, не учитывая бонусов от телевидения и продаж онлайн-трансляций.
ТАСС Спортвчера в 10:11

Новый смартфон среднего уровня от OnePlus получит черты флагманской модели 8T

Согласно приложенному эскизу, дизайн задней стенки явно заимствован у флагманского гаджета OnePlus 8T 5G: корпус имеет округленные углы, а основная камера установлена на прямоугольной площадке.
Городской портал Новый Нижний23 октября в 08:00

ПАО «Звезда» начинает серийное производство редукторов для фрегатов проекта 22350

Как сообщает пресс-служба ПАО "Звезда", редукторы для первой отечественной силовой установки фрегата проекта 22350 успешно прошли испытания и признаны готовыми к серийному выпуску.
Военное обозрение03:22