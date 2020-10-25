«Газпром» в августе оказался единственным поставщиком трубопроводного газа в Китай

Всего за первые восемь месяцев 2020 года "Газпром" поставил в Китай 2,343 млрд куб. м. Сильнее всех снизились поставки из Туркмении - на 3,4% - до 2,276 млрд куб. м. Динамика остальных поставщиков, хоть и находится в районе одного процента, но все равно является отрицательной.