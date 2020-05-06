Министр юстиции Янис Борданс заявил, что Латвия, будучи в составе СССР, отдавала 48% своих доходов в общий бюджет СССР, сколько она получала, он не указал.

с чего всё началось

В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны. Такого мнения придерживается глава минюста республики Янис Борданс.

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