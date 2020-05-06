Политика

ИзвестияИзвестияГлава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР

В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны. Такого мнения придерживается глава минюста республики Янис Борданс.
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«Мы были донорами денег в СССР»: Латвия определится с техникой подсчета ущерба

Министр юстиции Янис Борданс заявил, что Латвия, будучи в составе СССР, отдавала 48% своих доходов в общий бюджет СССР, сколько она получала, он не указал.
Sputnik Латвиявчера в 13:22

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Глава Минюста Латвии назвал республику донором в годы СССР

РБК00:58

«Мы были донорами денег в СССР»: Латвия определится с техникой подсчета ущерба

Sputnik Латвиявчера в 13:22

Латвия назвала себя «донором денег» для СССР

Телеканал 360°вчера в 21:09

Министр назвал Латвию денежным донором СССР

News.ruвчера в 21:05

В Латвии считают, что были «донором денег» в СССР

РЕН ТВвчера в 20:53

Минюст Латвии назвал страну донором денег в годы СССР

РИА Новостивчера в 20:30

Латвия объявила себя «донором Советского Союза»

Lenta.ruвчера в 22:07
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Общество

Власти Москвы назвали дату начала отключения отопления

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что отключение отопления в Москве стартует 7 мая и продлится три дня.
RT на русском 01:21
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о легких, пострадавших от пневмонии

Wikimedia Commons Вылечившаяся от двусторонней пневмонии народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о том, что перед госпитализацией ей было тяжело дышать, у нее болела голова, а также было чувство тошноты и сонливости.
РЕН ТВ вчера в 21:34
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Авто

Компания Nissan ограничит свое присутствие в Европе

Автоновости дня вчера в 01:54
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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
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Общество

Минприроды разработало план по внедрению раздельного сбора мусора

Минприроды разработало «дорожную карту» по внедрению раздельного сбора мусора в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на этот проект.
Ведомости 02:28
Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
6
Общество

В Минпросвещения допустили перенос сроков проведения ЕГЭ

Решение по срокам проведения ЕГЭ может быть скорректировано после 12 мая.
RT на русском вчера в 09:06
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
763
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
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Армия и оружие

Эрдоган: Турция больше не намерена терпеть нападения в Идлибе

Власти Турции более не намерены терпеть случаи нападения в зоне безопасности на территории сирийского Идлиба, заявил президент страны Реджеп Эрдоган, 4 мая передает агентство Anadolu.
ИА Красная Весна 04 мая в 14:17
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Общество

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости вчера в 05:34
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Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
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Общество

Псковские власти ограничили карантинные меры

В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
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Политика

Путин изучит рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений

Владимиру Путину представят рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений.
Вести.Ru 00:01
18
Общество

Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости вчера в 20:30
76
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 11:14
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Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 04 мая в 07:54
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Авто

Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Здоровье

Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком

Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40
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Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
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Гаджеты

Apple представила новый MacBook Pro с экраном 13 дюймов

Американская компания Apple представила новый MacBook Pro с 13-дюймовым экраном Retina с технологией True Tone и обновленной клавиатурой Magic Keyboard.
Тавто.Ру вчера в 09:23
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM 00:52
3
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
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Армия и оружие

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
5
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 мая

Власти Псковской области с 6 мая смягчают введенные карантинные меры.
РБК 01:30
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Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
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Экономика

СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

В предыдущем пакете мер, который ведомство представило премьер-министру Михаилу Мишустину, указывались в том числе отсрочка по уплате страховых взносов для всех транспортных компаний, а также различные способы поддержки РЖД, пассажирского авто- и электротранспорта, а также строительства в транспортной отрасли.
РБК 02:00
Технологии

NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
ФАН 03 мая в 06:36
69
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
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Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Lenta.ru вчера в 14:43
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