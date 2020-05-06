Политика
ИзвестияГлава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР
В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны. Такого мнения придерживается глава минюста республики Янис Борданс.
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с чего всё началось
Министр юстиции Янис Борданс заявил, что Латвия, будучи в составе СССР, отдавала 48% своих доходов в общий бюджет СССР, сколько она получала, он не указал.Sputnik Латвиявчера в 13:22
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«Мы были донорами денег в СССР»: Латвия определится с техникой подсчета ущерба
Sputnik Латвиявчера в 13:22
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ИА Красная Весна 04 мая в 14:17
Общество
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РИА Новости вчера в 05:34
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
Общество
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В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
Политика
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Владимиру Путину представят рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений.
Вести.Ru 00:01
Общество
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Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
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Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
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РБК 04 мая в 07:54
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Здоровье
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Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40
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Тавто.Ру вчера в 09:23
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В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
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Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Армия и оружие
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Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 мая
Власти Псковской области с 6 мая смягчают введенные карантинные меры.
РБК 01:30
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
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Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Lenta.ru вчера в 14:43