Общество
РБКГлава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
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с чего всё началось
По данным канала, зарплата генерального директора составляла 586 тыс. руб. в месяц, с учетом нескольких надбавок — за особые условия, срочность, секретность — совокупный доход топ-менеджера должен составлять 2,66 млн руб. в месяц, а разовая выплата к отпуску — еще 2,9 млн руб. Вице-президент по связям с общественностью этой госкомпании Вячеслав Духин тогда называл эту информацию "фейком".РБК02:00
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