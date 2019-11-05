По данным канала, зарплата генерального директора составляла 586 тыс. руб. в месяц, с учетом нескольких надбавок — за особые условия, срочность, секретность — совокупный доход топ-менеджера должен составлять 2,66 млн руб. в месяц, а разовая выплата к отпуску — еще 2,9 млн руб. Вице-президент по связям с общественностью этой госкомпании Вячеслав Духин тогда называл эту информацию "фейком".

с чего всё началось

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Армия и оружие США сочли угрозой для себя борьбу России против террористов Россия и Китай создают «угрозу» американским устоям, а также используют антитеррористические программы для подрыва роли США, утверждают в Вашингтоне.

Хоккей Бурдасов назначен капитаном сборной России на первый этап Евротура Первый этап Евротура пройдет в Финляндии, а одна игра состоится в Чехии.

Футбол «Зенит» дома уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов Петербургский "Зенит" уступил немецкому клубу "РБ Лейпциг" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Общество В Москве проходят два «Русских марша» В мэрию подавалась еще одна заявка – "Правый марш", который должен был пройти также в Люблино.

Политика Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страны Запада присвоили себе победу в холодной войне.

Армия и оружие США увидели у России и КНР возможность создать риски поставкам для ВМС Вашингтон рискует полагаться на своих геостратегических противников — Россию и Китай — в вопросе поставок критически важных компонентов для своих военных кораблей.

Происшествия Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

Общество Бывший солист «Агаты Кристи» посетил передовую в ДНР Один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед солдатами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Политика В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.

Экономика Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет "Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".

Политика Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время дачи показаний под присягой в нижней палате конгресса допустил возможность вмешательства Киева в американские выборы в 2016 году.

Кино Мартин Скорсезе: ситуация в кинобизнесе угрожает кино как искусству Известный режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что сложившаяся сегодня в кинобизнесе ситуация «жестока и негостеприимна по отношению к искусству».

Общество СМИ узнали о планах европейских банков отказаться от Visa и MasterCard По меньшей мере 20 европейских банков ведут совместную разработку общеевропейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и MasterCard.

Политика Иран со среды увеличит уровень обогащения урана на объекте в Фордо Глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи объявил, что со среды 6 ноября на ядерном объекте в Фордо начнется обогащение урана до уровня в 5%, передает агентство "Мехр".

Армия и оружие В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Футбол Вальверде: «„Барселона“ должна была атаковать гораздо острее» Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ничейный результат своей команды в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Славией» (0:0).

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Армия и оружие На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету На выставке «Оружие и безопасность — 2019» инженеры из конструкторского бюро «Южное» на Украине представили новую противокорабельную ракету под названием «Молния».

Гаджеты AMD перенесла анонс монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000 Процессоры Ryzen Threadripper 3000 должны были бы представить сегодня, но AMD изменила планы. Теперь анонс намечен на 7 ноября.

Политика Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.