Общество

РБКРБКГлава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
Читать в источнике
Комментировать178
с чего всё началось

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

По данным канала, зарплата генерального директора составляла 586 тыс. руб. в месяц, с учетом нескольких надбавок — за особые условия, срочность, секретность — совокупный доход топ-менеджера должен составлять 2,66 млн руб. в месяц, а разовая выплата к отпуску — еще 2,9 млн руб. Вице-президент по связям с общественностью этой госкомпании Вячеслав Духин тогда называл эту информацию "фейком".
РБК02:00

Подробнее о событии

Куратор мусорной реформы в России раскрыл свою зарплату

Lenta.ru11:24

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

РБК02:00

Глава компании — куратора мусорной реформы раскрыл размер своей зарплаты

News.ru06:33

Глава российского «мусорного» оператора рассказал, сколько зарабатывает

Реальное время04:41

Гендиректор «мусорной» госкомпании назвал размер своей зарплаты

Daily Storm03:21

Куратор мусорной реформы в России получает почти миллион рублей в месяц

URA.Ru02:34

Глава «Российского экологического оператора» рассказал о своей зарплате

REGNUM10:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:05, Ашберн
Политика

Вучич рассказал про нехватку средств на покупку российских С-400

РИА Новости 17:15
Армия и оружие

США сочли угрозой для себя борьбу России против террористов

Россия и Китай создают «угрозу» американским устоям, а также используют антитеррористические программы для подрыва роли США, утверждают в Вашингтоне.
Взгляд.ру 15:55
Хоккей

Бурдасов назначен капитаном сборной России на первый этап Евротура

Первый этап Евротура пройдет в Финляндии, а одна игра состоится в Чехии.
Sport24.ru 08:57
Футбол

«Зенит» дома уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Петербургский "Зенит" уступил немецкому клубу "РБ Лейпциг" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 15:01
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

В мэрию подавалась еще одна заявка – "Правый марш", который должен был пройти также в Люблино.
Эхо Москвы вчера в 06:00
Политика

Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страны Запада присвоили себе победу в холодной войне.
Газета.Ru 17:17
Армия и оружие

США увидели у России и КНР возможность создать риски поставкам для ВМС

Вашингтон рискует полагаться на своих геостратегических противников — Россию и Китай — в вопросе поставок критически важных компонентов для своих военных кораблей.
Известия 15:20
Происшествия

Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ

Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Общество

Бывший солист «Агаты Кристи» посетил передовую в ДНР

Один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед солдатами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru 13:28
Кино

Новый «Терминатор» неудачно стартовал в американском прокате

Кinomania вчера в 06:35
Политика

В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа

Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия вчера в 18:36
Экономика

Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет

"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
ИА "Реалист" вчера в 06:09
Происшествия

Сбивший насмерть парня на трассе под Ростовом оказался полицейским

РЕН ТВ 14:24
Космос

Китай задумывается об экономической зоне Земля-Луна

ГЛАС.RU 05:33
Политика

Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы

Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время дачи показаний под присягой в нижней палате конгресса допустил возможность вмешательства Киева в американские выборы в 2016 году.
РБК 16:37
Кино

Мартин Скорсезе: ситуация в кинобизнесе угрожает кино как искусству

Известный режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что сложившаяся сегодня в кинобизнесе ситуация «жестока и негостеприимна по отношению к искусству».
REGNUM 03:01
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Общество

СМИ узнали о планах европейских банков отказаться от Visa и MasterCard

По меньшей мере 20 европейских банков ведут совместную разработку общеевропейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и MasterCard.
РБК 17:43
Политика

Иран со среды увеличит уровень обогащения урана на объекте в Фордо

Глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи объявил, что со среды 6 ноября на ядерном объекте в Фордо начнется обогащение урана до уровня в 5%, передает агентство "Мехр".
Интерфакс 16:22
Армия и оружие

В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии

Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Футбол

Вальверде: «„Барселона“ должна была атаковать гораздо острее»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ничейный результат своей команды в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Славией» (0:0).
Sport24.ru 16:31
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 10:42
Армия и оружие

На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету

На выставке «Оружие и безопасность — 2019» инженеры из конструкторского бюро «Южное» на Украине представили новую противокорабельную ракету под названием «Молния».
Профиль 03 ноября в 13:24
Гаджеты

AMD перенесла анонс монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000

Процессоры Ryzen Threadripper 3000 должны были бы представить сегодня, но AMD изменила планы. Теперь анонс намечен на 7 ноября.
iXBT.com 06:12
Политика

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
РБК вчера в 18:44
Шоу-бизнес

«Лайки не нужны»: Самбурская опубликовала пикантное фото в Instagram

Актриса Настасья Самбурская опубликовала пикантное селфи в социальной сети.
Пятый канал 06:46
Общество

Звонок Путину помог исполнить последнее желание онкобольной россиянки

Аргументы и Факты 15:18
Экономика

«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»

Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
Коммерсантъ 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное