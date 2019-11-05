Общество

СолидарностьСолидарностьКуратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц

Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
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Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

По данным канала, зарплата генерального директора составляла 586 тыс. руб. в месяц, с учетом нескольких надбавок — за особые условия, срочность, секретность — совокупный доход топ-менеджера должен составлять 2,66 млн руб. в месяц, а разовая выплата к отпуску — еще 2,9 млн руб. Вице-президент по связям с общественностью этой госкомпании Вячеслав Духин тогда называл эту информацию "фейком".
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