Экономика
РБКГлава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
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Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Происшествия
СК опубликовал кадры нападения на детсад в Нарьян-Маре
Камеры видеонаблюдения отследили путь 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
BFM.ru 03:43
Политика
Украина надеется вскоре получить снайперские винтовки из Канады
Украина надеется в ближайшее время получить снайперские винтовки из Канады, сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
РИА Новости 02:23
Интернет
Компания Facebook поменяла логотип
Компания Facebook поменяла логотип. Это было сделано для того, чтобы отличать компанию от одноименной социальной сети.
Политика Сегодня 02:35
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском 03 ноября в 08:44
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Российская газета вчера в 22:42
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru вчера в 12:18
Единоборства
Промоутер Ковалева заявила, что Сергею лучше отдохнуть от бокса
Промоутер экс-чемпиона мира Сергея Ковалева Кэти Дува заявила, что россиянину необходимо отдохнуть от бокса в течение некоторого времени.
Спорт день за днем 03:18
Армия и оружие
Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии
RT на русском 02:27
Футбол
«Ростов» упустил победу в матче с «Краснодаром»
ФК «Ростов» завершил первый круг РПЛ 3 ноября матчем с «Краснодаром».
Блокнот Ростов-на-Дону 03 ноября в 10:43
Политика
Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий
Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью".
ТАСС 02:29
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК вчера в 19:29
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Хоккей
Сборная России по хоккею победила на старте молодежной Суперсерии
РЕН ТВ вчера в 22:15
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза вчера в 15:12
Происшествия
В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
Сегодня, 5 ноября, появилась информация о том, что 60 работников петербургского отделения торговой сети «Лента» оказались на амбулаторном лечении из-за отравления.
Discover24 03:35
Общество
Участников ЖСК застройщиков-банкротов защитят как дольщиков
Участники жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в процессе процедуры банкротства застройщиков, смогут получить денежную компенсацию за недостроенное жилье, как и обманутые дольщики.
РБК 02:46
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ вчера в 06:06
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Армия и оружие
Украина представила «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Инженеры из днепровского конструкторского бюро "Южное" изобрели противокорабельную сверхзвуковую ракету "Молния", которую почти "невозможно сбить".
РЕН ТВ 03 ноября в 05:50
Космос
«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Ученые получили данные с американского межпланетного аппарата «Вояджер-2», который в прошлом году вышел в межзвездное пространство.
РБК вчера в 23:32
Финансы
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:01
Общество
Эксперт призвал кратно увеличить штрафы за утечки персональных данных
В Альфа-банке РИА Новости сообщили, что на данный момент известно об утечке данных 15 клиентов, но их средства в безопасности, проводится внутреннее расследование.
РИА Новости 03:29
Политика
В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25