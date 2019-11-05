Общество
РБКГлава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
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с чего всё началось
По данным канала, зарплата генерального директора составляла 586 тыс. руб. в месяц, с учетом нескольких надбавок — за особые условия, срочность, секретность — совокупный доход топ-менеджера должен составлять 2,66 млн руб. в месяц, а разовая выплата к отпуску — еще 2,9 млн руб. Вице-президент по связям с общественностью этой госкомпании Вячеслав Духин тогда называл эту информацию "фейком".РБК02:00
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Гаджеты
AMD перенесла анонс монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000
Процессоры Ryzen Threadripper 3000 должны были бы представить сегодня, но AMD изменила планы. Теперь анонс намечен на 7 ноября.
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Путин рассказал об объявленной маргиналами войне русскому языку
Президент России Владимир Путин рассказал о войне, объявленной русскому языку в некоторых странах, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:17
Экономика
«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров
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Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
РИА Новости 06:39
Армия и оружие
«Русские витязи» получат новые Су-35С
Пилотажная группа «Русские витязи» получит четыре новых сверхманевренных истребителя Су-35С в начале ноября, сообщает ТАСС.
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Общество
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Известия 07:24
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы
Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
Блокнот.ру 06:59
Политика
WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater по покупке «Мотор Сич»
Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
РБК 08:18
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Музыка
Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»
ТК Звезда вчера в 07:30
Происшествия
Генерал СК рассказал о выпивавших во время обыска сотрудниках ФСБ
Бывший глава московского управления Следственного комитета России генерал-майор Александр Дрыманов, обвиняемый в коррупции, заявил, что следователи ФСБ во время обыска в его доме спустились в подвал, где хранился коньяк, и напились.
Lenta.ru 08:18
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 07:35
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Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
РБК 05:17
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Авто
Новый концепт Lister SUV-E представлен как Jaguar I-Pace
Разработанный автомобиль получил название SUV-E Concept.
Car.ru 00:49
Армия и оружие
В Сирии появятся две новые базы США
Американские военные сооружают две новые базы в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, передает турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 07:09
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Происшествия
В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05:49
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Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.
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Шоу-бизнес
Актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Актер Василий Лановой почувствовал себя плохо на сцене во время спектакля «Последние луны», показ которого проходил 3 ноября.
iReactor 03 ноября в 20:47
Кино
Евгений Миронов уличил Ленина в нелюбви к русским
Актер рассказал, как себя чувствовал, исполняя роль Ленина, а также сделал несколько неожиданных заявлений о личности и поступках большевика.
Uznayvse.ru 08:05
Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
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Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Общество
Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет
По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Российская газета 01:36
Хоккей
«Оттава» обыграла «Рейнджерс», Наместников и Панарин забили по голу
Матч ТВ вчера в 21:57