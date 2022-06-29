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Глава нацразведки Хейнс: США пока не видят шанса на перемирие между Россией и Украиной

США на данном этапе не видят возможности для достижения мирной договоренности между Россией и Украиной, заявила в среду директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.
РИА Новости
Переговоры по мирному урегулированию на Украине продолжаются с марта.
РБК
«Картина остается довольно мрачной, а отношение России к Западу ужесточается», — указала глава разведки.
РБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подметил, что российская сторона не исключает возобновления переговоров с Украиной.
Общественная служба новостей

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Глава нацразведки Хейнс: США не видят возможности для заключения мира между Россией и Украиной
Газета.Ru19:49
Глава нацразведки США Хейнс не увидела шанса на перемирие между Россией и Украиной
Lenta.ru20:46
Глава нацразведки США: на данном этапе нет возможности для мира России и Украины
RT на русском18:59
В нацразведке США пока не видят возможности для заключения перемирия между РФ и Украиной
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Глава нацразведки США Хейнс оценила шансы заключения мира между Украиной и Россией
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Глава нацразведки США оценила шансы на мир между Россией и Украиной
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