Происшествия
Вести.RuВ Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля
В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО). Накануне, 8 марта, полицейского нашли мертвым в его квартире.
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с чего всё началось
Как сообщили "Интерфаксу" в управлении СКР по Архангельской области и НАО в понедельник, тело полицейского обнаружили по месту жительства. Согласно информации официального сайта регионального УМВД, начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков является полковник полиции Евгений Солонович.Интерфакс04:43
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