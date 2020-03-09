Как сообщили "Интерфаксу" в управлении СКР по Архангельской области и НАО в понедельник, тело полицейского обнаружили по месту жительства. Согласно информации официального сайта регионального УМВД, начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков является полковник полиции Евгений Солонович.

с чего всё началось

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