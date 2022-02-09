Газета.RuГлава норвежской Equinor: возможность увеличивать поставки газа в Европу исчерпанаРуководитель норвежской нефтегазовой группы Equinor Андерс Упедаль заявил в интервью Bloomberg о достижении технического предела добычи газа.Газета.RuГруппа Equinor является самой крупной энергетической компанией Норвегии.Banki LoansВ Москве отрицают, что "Газпром" может нарушить ранее достигнутые договоренности по импорту газа, а также напоминают, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоносителей.ФинмаркетРоссийский газ обеспечивает более трети потребности Европы.ФинмаркетЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuPravda.RuЭкономика сегодняПодробнее о событииГлава Equinor заявил, что Норвегия исчерпала возможности по увеличению поставок газа в ЕСЭкономика сегодня12:06Глава норвежской Equinor: возможность увеличивать поставки газа в Европу исчерпанаГазета.Ru11:17Норвегия больше ничего не сможет сделать для Европы в плане увеличения поставок газаФинмаркет09:40Equinor: возможности Норвегии в увеличении поставок газа для ЕС исчерпаныSolenka.info10:40Норвегия не может наращивать поставки газа в ЕСНефтегазовая вертикаль09:45В Норвегии заявили о невозможности увеличения поставок газа в ЕвропуВзгляд.ру10:56Equinor: возможности Норвегии в увеличении поставок газа для Европы исчерпаныПРАЙМ09:04Показать ещёОценить45Поделиться