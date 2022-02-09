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Глава норвежской Equinor: возможность увеличивать поставки газа в Европу исчерпана

Руководитель норвежской нефтегазовой группы Equinor Андерс Упедаль заявил в интервью Bloomberg о достижении технического предела добычи газа.
Газета.Ru
Группа Equinor является самой крупной энергетической компанией Норвегии.
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В Москве отрицают, что "Газпром" может нарушить ранее достигнутые договоренности по импорту газа, а также напоминают, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоносителей.
Финмаркет
Российский газ обеспечивает более трети потребности Европы.
Финмаркет

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Глава Equinor заявил, что Норвегия исчерпала возможности по увеличению поставок газа в ЕС
Экономика сегодня12:06
Глава норвежской Equinor: возможность увеличивать поставки газа в Европу исчерпана
Газета.Ru11:17
Норвегия больше ничего не сможет сделать для Европы в плане увеличения поставок газа
Финмаркет09:40
Equinor: возможности Норвегии в увеличении поставок газа для ЕС исчерпаны
Solenka.info10:40
Норвегия не может наращивать поставки газа в ЕС
Нефтегазовая вертикаль09:45
В Норвегии заявили о невозможности увеличения поставок газа в Европу
Взгляд.ру10:56
Equinor: возможности Норвегии в увеличении поставок газа для Европы исчерпаны
ПРАЙМ09:04

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