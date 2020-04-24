Общество

Коммерсантъ НовосибирскКоммерсантъ НовосибирскГлава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года. Об этом сообщили источники в силовых ведомствах, уточнив, что на сегодняшней коллегии главка генерал попрощался с коллективом.
Читать в источнике
Комментировать143
с чего всё началось

Глава новосибирского МВД написал рапорт об увольнении

Сегодня, 24 апреля, стало известно, что глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении.
НГС01:21

Подробнее о событии

Глава новосибирского МВД подал в отставку после скандала с аудиозаписями

Подъём05:28

Эпоха Стерликова: 6 скандалов, случившихся за годы работы бывшего (почти) главы новосибирского МВД

НГС06:18

Стали известны подробности отставки начальника новосибирского главка Юрия Стерликова

Вести Новосибирск05:54

Виновата подчиненная блондинка? Из-за чего ушел глава новосибирского управления МВД

КП - Новосибирск05:26

В региональном главке МВД подтвердили отставку Стерликова

Сибкрай.ru02:12

Глава новосибирского управления МВД уходит в отставку

РБК Новосибирск01:05

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Тайга.инфо00:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Культура

Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Discover24 вчера в 03:07
1K
Футбол

Быстров — о трансфере Шюррле в «Спартак»: «Так можно в команду и Пеле с Марадоной звать, вдруг заиграют»

Sport24.ru 11:50
Здоровье

В Минздраве рассказали, кто менее подвержен коронавирусу

Ранее главный внештатный вирусолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что пик по заболеваемости новым коронавирусом в РФ пока не пройден, плато не достигнуто.
Росбалт 10:40
3
Происшествия

МВД предъявило обвинение молдавскому политику в выводе денег из РФ

Министерство внутренних дел (МВД) России заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по выводу из РФ через банк своей страны BC Moldindconbank S.A. свыше 500 млрд рублей вместе с бизнесменом Владимиром Плахотнюком.
Известия 10:24
11
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
70
Общество

В Ростове от коронавируса умер первый человек

В Ростове зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса, сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.
Donnews.ru 08:26
116
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
125
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
1,8K
Общество

СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ

Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.
Говорит Москва 10:52
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
3,1K
Кино

Права на вселенную LEGO перешли от Warner Bros. к Universal

Лос-Анджелес, США, 24 апреля 2020, 02:14 — REGNUM Кинокомпания Universal переыкупила права на вселенную LEGO у Warner Bros.
REGNUM вчера в 19:14
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч

В стране умерли 50 031 человек, выздоровели 80 937. Общее число зараженных составляет 870 468.
Коммерсантъ 11:58
8
Финансы

ЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке

Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
ТАСС 03:18
106
Общество

Голикова: система здравоохранения Москвы работает с напряжением

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что система здравоохранения в Москве и Подмосковье работает с большим напряжением из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:47
Экономика

Набиуллина надела брошь в виде домика на пресс-конференцию

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина надела брошь в форме домика на пресс-конференцию после заседания совета директоров.
Газета.Ru 11:38
Общество

Попова призвала соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:52
195
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
3,1K
Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
259
Авто

В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире

Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34
21
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
261
Транспорт

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Здоровье

В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса

Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после окончания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
180
Космос

В Солнечной системе нашли 19 кандидатов в межзвездные объекты

N+1 10:45
2
Общество

В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем

Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая.
REGNUM 11:48
42
Общество

Власти Алтая ввели карантин в Змеиногорском районе

Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день. Очень важный момент: мы запрещаем въезд и выезд из Змеиногорского района.
ИА Красная Весна 06:12
22
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
1,1K
Общество

Матвиенко рассказала, как будут снимать ограничения по коронавирусу

Ограничения из-за эпидемии коронавируса будут сниматься поэтапно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:00
2
Футбол

Коутиньо перенес операцию на лодыжке

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо перенес операцию на лодыжке правой ноги.
Матч ТВ 11:19
Общество

В Курганской области ограничили въезд в регион из-за коронавируса

Ограничения на въезд введены в Курганской области для жителей других регионов России из-за угрозы распространения коронавируса.
ИА Красная Весна 09:14
9
Авто

ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога

Действие программы распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 8.4% годовых – доступна при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0.5-1 п.п. для зарплатных клиентов.
АК&М 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное