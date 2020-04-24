Сегодня, 24 апреля, стало известно, что глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении.

с чего всё началось

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года. Об этом сообщили источники в силовых ведомствах, уточнив, что на сегодняшней коллегии главка генерал попрощался с коллективом.

Здоровье В Минздраве рассказали, кто менее подвержен коронавирусу Ранее главный внештатный вирусолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что пик по заболеваемости новым коронавирусом в РФ пока не пройден, плато не достигнуто. 3

Происшествия МВД предъявило обвинение молдавскому политику в выводе денег из РФ Министерство внутренних дел (МВД) России заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по выводу из РФ через банк своей страны BC Moldindconbank S.A. свыше 500 млрд рублей вместе с бизнесменом Владимиром Плахотнюком. 11

Общество СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.

Кино Права на вселенную LEGO перешли от Warner Bros. к Universal Лос-Анджелес, США, 24 апреля 2020, 02:14 — REGNUM Кинокомпания Universal переыкупила права на вселенную LEGO у Warner Bros.

Финансы ЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. 106

Общество Голикова: система здравоохранения Москвы работает с напряжением Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что система здравоохранения в Москве и Подмосковье работает с большим напряжением из-за распространения коронавирусной инфекции.

Экономика Набиуллина надела брошь в виде домика на пресс-конференцию Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина надела брошь в форме домика на пресс-конференцию после заседания совета директоров.

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 259

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 261

Транспорт ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.

Общество Власти Алтая ввели карантин в Змеиногорском районе Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день. Очень важный момент: мы запрещаем въезд и выезд из Змеиногорского района. 22

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,1K

Футбол Коутиньо перенес операцию на лодыжке Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо перенес операцию на лодыжке правой ноги.