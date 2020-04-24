Общество
Коммерсантъ НовосибирскГлава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года. Об этом сообщили источники в силовых ведомствах, уточнив, что на сегодняшней коллегии главка генерал попрощался с коллективом.
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с чего всё началось
Сегодня, 24 апреля, стало известно, что глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении.НГС01:21
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Стали известны подробности отставки начальника новосибирского главка Юрия Стерликова
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