Экономика
REGNUMГлава офиса Зеленского озвучил план Киева по внешним кредитам
До конца нынешнего года ставка по внешним кредитам для Украины может сократиться до 5% годовых, а в ближайшей перспективе — до 2−3%. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан вечером 8 ноября в эфире одного из украинских телеканалов.
Читать в источнике
Оценить
Политика
В Польше задержали украинского националиста по запросу России
Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России задержан один из основателей «Движения сопротивления капитуляции» Игорь Мазур.
Lenta.ru 10:48
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Москва 24 вчера в 12:48
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Происшествия
СМИ сообщили о деталях убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
Убийство девушки в квартире на улице Мойка в Санкт-Петербурге было совершено еще 7 ноября, сообщает издание 47News.
РБК 11:11
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского о создателях первого спутника
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы создали первый вертолёт и искусственный спутник Земли.
RT на русском 03:42
Футбол
«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»
Известия Мордовии 09:25
Шоу-бизнес
Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном
16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.
Летидор 07:16
Общество
Путин поздравил Александру Пахмутову с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову, чьи песни поет не одно поколение на постсоветском пространстве, с 90-летием.
Народные новости 03:35
Общество
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ вчера в 03:03
Футбол
«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
RT на русском 10:31
Общество
В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова
Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
Газета.Ru 10:33
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории достиг 3000 пунктов
В ходе торгов в четверг, 7 ноября, индекс Московской биржи впервые за свою историю преодолел отметку в 3000 пунктов.
Московский Комсомолец 07 ноября в 06:38
Происшествия
Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Происшествия
В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем
К подрыву российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году может быть причастен датский террорист Базил Хассан.
Газета.Ru вчера в 09:29
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории
"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Единоборства
В Москве пройдет UFC Fight Night 163
В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.
Нева Спорт вчера в 23:30
Общество
В Грузии 27 человек задержали во время премьеры фильма про геев
Красная весна 02:50
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Союз спасения» о декабристах
Первый канал опубликовал второй трейлер одного из самых ожидаемых отечественных фильмов 2019 года — «Союз спасения».
Super.ru 04:31
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Футбол
Константин Рауш почтил память Роберта Энке
Защитник «Динамо» Константин Рауш после окончания матча 16-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:0) почтил память бывшего вратаря сборной Германии Роберта Энке.
Спорт-Экспресс 09:50
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости 07 ноября в 21:43