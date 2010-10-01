Экономика

REGNUMREGNUMГлава офиса Зеленского озвучил план Киева по внешним кредитам

До конца нынешнего года ставка по внешним кредитам для Украины может сократиться до 5% годовых, а в ближайшей перспективе — до 2−3%. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан вечером 8 ноября в эфире одного из украинских телеканалов.
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Политика

В Польше задержали украинского националиста по запросу России

Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России задержан один из основателей «Движения сопротивления капитуляции» Игорь Мазур.
Lenta.ru 10:48
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства

РИА Новости 07:31
Транспорт

Появились фотографии интерьера поездов в Крым

Москва 24 вчера в 12:48
Политика

Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ

Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Происшествия

СМИ сообщили о деталях убийства студентки СПбГУ в квартире доцента

Убийство девушки в квартире на улице Мойка в Санкт-Петербурге было совершено еще 7 ноября, сообщает издание 47News.
РБК 11:11
Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского о создателях первого спутника

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы создали первый вертолёт и искусственный спутник Земли.
RT на русском 03:42
Футбол

«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»

Известия Мордовии 09:25
Шоу-бизнес

Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном

16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.
Летидор 07:16
Общество

Путин поздравил Александру Пахмутову с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову, чьи песни поет не одно поколение на постсоветском пространстве, с 90-летием.
Народные новости 03:35
Общество

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ вчера в 03:03
Футбол

«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ

RT на русском 10:31
Общество

В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова

Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
Газета.Ru 10:33
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Наука

Комнатные растения не очищают воздух в помещении

Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Экономика

Индекс Мосбиржи впервые в истории достиг 3000 пунктов

В ходе торгов в четверг, 7 ноября, индекс Московской биржи впервые за свою историю преодолел отметку в 3000 пунктов.
Московский Комсомолец 07 ноября в 06:38
Происшествия

Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

К подрыву российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году может быть причастен датский террорист Базил Хассан.
Газета.Ru вчера в 09:29
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории

"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Единоборства

В Москве пройдет UFC Fight Night 163

В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.
Нева Спорт вчера в 23:30
Общество

В Грузии 27 человек задержали во время премьеры фильма про геев

Красная весна 02:50
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Союз спасения» о декабристах

Первый канал опубликовал второй трейлер одного из самых ожидаемых отечественных фильмов 2019 года — «Союз спасения».
Super.ru 04:31
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Политика

В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Футбол

Константин Рауш почтил память Роберта Энке

Защитник «Динамо» Константин Рауш после окончания матча 16-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:0) почтил память бывшего вратаря сборной Германии Роберта Энке.
Спорт-Экспресс 09:50
Происшествия

В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы

РИА Новости 07 ноября в 21:43
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Андрей Иосифович Богдан
Украинский политик
Украинский государственный деятель, юрист, политик. Руководитель Офиса президента Украины с 25 июня 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Заслуженный юрист Украины. На своем посту отвечает за всю коммуникацию, правовые и политические вопросы.
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