Политика
BFM.ruГлава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль. По словам Богдана, он много раз звонил руководству администрации президента РФ, но с ним никто так и не поговорил.
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Политика
Киев назвал роли Зеленского и Путина в составлении списка для обмена
Отвечая на вопрос, почему Путин согласился на обмен именно сейчас, Денисова предположила, что это объясняется разной риторикой Зеленского и бывшего президента Петра Порошенко.
РБК 10:41
Происшествия
В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»
Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Известия 09:14
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Политика
Джонсон подтвердил, что не будет просить о переносе сроков Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил на встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, что не намерен просить о переносе сроков Brexit.
РИА Новости 09:04
Кино
Умер артист «Ленкома» Юрий Колычев
ТАСС 07:00
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Футбол
Федун не принял отставку главного тренера «Спартака» Кононова
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался принять отставку наставника красно-белых Олега Кононова, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:35
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста 01:48
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Наука
Американцы изготовили прототип магнита для коллайдера будущего
Еще новому коллайдеру потребуются более мощные магниты, прототипы которых показали ученые из США.
Faktom 10:28
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Гаджеты
Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru вчера в 12:19
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.
Российская газета 07:56
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Общество
Рекламу «кастрации неверных мужей» в Петербурге признали антизаконной
Комиссия Санкт-Петербургского Управления ФАС России признала нарушение федерального закона в рекламе ветеринарной клиники.
REGNUM 08:57
Футбол
Итальянский журналист был уволен за оскорбление Лукаку
Журналист Calcio Mercato, Лучано Пассирани был уволен прямо в прямом эфире телеканала TopCalcio24.
Комсомольская правда 05:48
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 10:27
Наука
Эксперты: человеческое тело движется после смерти
Австралийские специалисты провели масштабное исследование, которое доказало, что человеческое тело двигается в течение года после смерти.
Ясно 04:10