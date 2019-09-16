Политика

BFM.ruBFM.ruГлава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль. По словам Богдана, он много раз звонил руководству администрации президента РФ, но с ним никто так и не поговорил.
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