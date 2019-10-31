Политика

Вести.RuВести.RuЗеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды. Об этом рассказал глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
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с чего всё началось
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан рассказал "Украинской правде
", что действующий глава Незалежной спустя пять месяцев на посту президент чувствует себя измученным, передает Российский Диалог.
Российский Диалог04:00

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Глава офиса Зеленского рассказал о его усталости

Известия03:44

Глава офиса Зеленского рассказал об усталости президента

Lenta.ru04:34

Глава офиса Зеленского признал, что президент Украины устал «из-за негатива»

Комсомольская правда04:12

Богдан рассказал об усталости Зеленского

RT на русском03:47

Глава офиса президента заявил об «измученном» Зеленском

РБК05:10

Зеленский устал от негатива, заявил глава офиса президента

РЕН ТВ03:43

В офисе Зеленского сообщили, что президент устал от негатива и критики

РИА Новости03:37
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Общество

Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком

Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
РБК 05:13
Армия и оружие

Южная Корея сообщила о пуске ракеты КНДР в сторону Японского моря

Коммерсантъ 04:39
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Профиль вчера в 02:37
Происшествия

Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Политика

Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за секс-скандал

Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником "Джокер".
Газета.Ru 04:06
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Армия и оружие

Немецкая армия получила первый танк Leopard 2A7V

Как сообщает блог bmpd, 29 октября компания Krauss-Maffei Wegmann передала немецкой армии первый основной боевой танк Leopard 2A7V.
Naked Science вчера в 09:43
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Происшествия

Выросло количество пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске

В ДТП с пожарной машиной и маршрутным автобусом в Томске, по уточнённым данным, пострадали 16 человек.
REGNUM вчера в 07:39
Футбол

«Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

ФИФА сообщила, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам надо туда ехать.
Советский спорт 03:50
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru 29 октября в 09:01
Транспорт

В 2019 году в Марий Эл отремонтировано 115 км автодорог по нацпроекту

Республика Марий Эл вошла в категорию регионов, дороги в которых в прошлом году менее всего соответствовали нормативам.
Московский Комсомолец в Марий Эл 02:56
Армия и оружие

Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях

«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.
Взгляд.ру вчера в 01:17
Общество

Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.
РБК 05:12
Происшествия

В Приморье наградили парней, спасших девочку от педофила

Вести.Ru 02:03
Гаджеты

Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда

Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками.
Коммерсантъ 01:59
Общество

В Нью-Йорке решили запретить торговать фуа-гра

Штраф предусмотрен в размере двух тысяч долларов. По данным издания, фуа-гра подают примерно в тысяче ресторанов Нью-Йорка.
Говорит Москва 05:14
Политика

Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Общество

Большинство россиян усомнилось в наличии в РФ народного единства

По данным исследования, большинство россиян (68%) считают важным отмечать такие праздники, как День народного единства.
Интерфакс 04:20
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Политика

Зеленский рассказал о расширении сотрудничества Украины с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность расширения сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом.
Lenta.ru 05:24
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Происшествия

Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде

По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Происшествия

В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем

Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в четверг утром в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:45
Здоровье

Число врачей сократилось в 54 регионах России

Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Газета.Ru 03:58
Общество

Штраф за езду без ОСАГО может вырасти в семь раз

В Госдуме обсудили возможность повышения размера штрафа за езду без полиса ОСАГО, сообщили «Известия» со ссылкой на участников заседания.
Вечерняя Москва 02:02
Авто

Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris

Компания Hyundai объявила старт продаж обновленного седана Hyundai Solaris/Verna.
Новые автомобили вчера в 02:44
Экономика

«Силовые машины» Алексея Мордашова подают в суд на Вьетнам

«Силовые машины» получили контракт на строительство теплостанции во Вьетнаме еще в 2014 году. Сумма контракта почти миллиард долларов.
BFM.ru вчера в 20:18
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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