с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды. Об этом рассказал глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику

Общество Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.

Происшествия Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.

Политика Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за секс-скандал Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником "Джокер".

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Армия и оружие Немецкая армия получила первый танк Leopard 2A7V Как сообщает блог bmpd, 29 октября компания Krauss-Maffei Wegmann передала немецкой армии первый основной боевой танк Leopard 2A7V.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Происшествия Выросло количество пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске В ДТП с пожарной машиной и маршрутным автобусом в Томске, по уточнённым данным, пострадали 16 человек.

Футбол «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги ФИФА сообщила, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам надо туда ехать.

Транспорт В 2019 году в Марий Эл отремонтировано 115 км автодорог по нацпроекту Республика Марий Эл вошла в категорию регионов, дороги в которых в прошлом году менее всего соответствовали нормативам.

Армия и оружие Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях «Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.

Общество Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.

Гаджеты Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками.

Общество В Нью-Йорке решили запретить торговать фуа-гра Штраф предусмотрен в размере двух тысяч долларов. По данным издания, фуа-гра подают примерно в тысяче ресторанов Нью-Йорка.

Политика Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.

Общество Большинство россиян усомнилось в наличии в РФ народного единства По данным исследования, большинство россиян (68%) считают важным отмечать такие праздники, как День народного единства.

Политика Зеленский рассказал о расширении сотрудничества Украины с НАТО Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность расширения сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом.

Армия и оружие Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.

Происшествия Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.

Происшествия В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в четверг утром в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Число врачей сократилось в 54 регионах России Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.

Общество Штраф за езду без ОСАГО может вырасти в семь раз В Госдуме обсудили возможность повышения размера штрафа за езду без полиса ОСАГО, сообщили «Известия» со ссылкой на участников заседания.

Авто Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris Компания Hyundai объявила старт продаж обновленного седана Hyundai Solaris/Verna.

Экономика «Силовые машины» Алексея Мордашова подают в суд на Вьетнам «Силовые машины» получили контракт на строительство теплостанции во Вьетнаме еще в 2014 году. Сумма контракта почти миллиард долларов.