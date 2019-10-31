с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.

Общество Симоньян не выдержала интервью Собчак Чтобы взять интервью у Маргариты Симоньян, Собчак обратилась за помощью к общим знакомым, которые помогли уговорить главного редактора телеканала RT.

Происшествия Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.

Экономика Сбербанк понизил ставки по ипотеке Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Экономика Чубайс заявил, что «Роснано» может избавиться от своей доли в Tesla Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что компания, скорее всего, продаст свою долю в американском производителе электромобилей Tesla при выгодной цене акций.

Музыка Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.

Экономика Apple отчиталась о рекордной выручке Квартальная выручка Apple побила предыдущий рекорд компании за тот же период и достигла $64 млрд. Об этом говорится в опубликованном отчете.

Происшествия Древний японский замок полностью сгорел В результате пожара замок практически полностью сгорел. В общей сложности шесть зданий выгорели на площади 4,2 тысячи квадратных метров.

Здоровье Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Армия и оружие Турция передаст России 18 пленных сирийских военных Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Происшествия В Ярославле отстранили воспитателя после драки детсадовцев В департаменте образования Ярославля сообщили, что воспитатель городского детсада «Медвежонок», в котором подрались дети, отстранена от работы на время проведения служебной проверки.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.

Политика Кремль опроверг сообщения о встрече в нормандском саммите 15 ноября Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в нормандском формате 15 ноября.

Футбол Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.

Космос Фото: Телескоп «Хаббл» снял чудовищное лицо в космосе Телескоп "Хаббл" заснял в космосе некий пугающий объект, который похож на чудовищное лицо.

Здоровье Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.

Политика В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.

Армия и оружие МИД РФ ответил на планы Украины провести учения на границе с Крымом Накануне стало известно, что Киев намерен провести военные учения у границы с Крымом. Мероприятия планируют начать 31 октября.

Авто Лицензионные BMW из Вьетнама предложат россиянам В 2020 году в России может появиться новая марка недорогих автомобилей родом из Вьетнама.

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