Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
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Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива, который он видит в СМИ и интернете, рассказал глава офиса президента Андрей Богдан в интервью «Украинской правде
».
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Глава офиса президента Украины рассказал об усталости Зеленского от критики

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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