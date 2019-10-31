Политика
РИА НовостиГлава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
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Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива, который он видит в СМИ и интернете, рассказал глава офиса президента Андрей Богдан в интервью «Украинской правде».Коммерсантъ06:32
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